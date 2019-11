De Magistris “rimpasta” la Giunta | Borriello resta al suo posto

Fonte : ilnapolista

(Di martedì 12 novembre 2019) Fuori gli assessori alla Cultura Nino Daniele, al Welfare Roberta Gaeta, ai Diritti di cittadinanza Laura Marmorale, alle Infrastrutture Mario Calabrese. Dentro i consiglieri comunali Eleonora De Majo, Luigi Felaco e Rosaria Galiero e l’ex consigliera comunale Francesca Menna. E’ il rimpasto diufficializzato dal sindaco di Napoli Luigi de, (“frutto esclusivamente della mia volontà”) nel pieno della bufera per le scuole chiuse a causa del maltempo. A Eleonora De Majo vanno le deleghe a Cultura e Turismo, a Luigi Felaco le deleghe al Verde e ai Beni confiscati, Rosaria Galiero si occuperà di Commercio e Attività produttive, Francesca Menna di Pari opportunità, Salute e Contrasto alla violenza di genere. Inoltre il sindaco, che ha deciso di non trattenere per sé nessuna delega, ha confermato Enrico Panini vicesindaco con deleghe a Bilancio e ...