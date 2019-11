Conte | Ministri | portate ideeApriamo un cantiere Taranto

Ex Ilva - la lettera di Conte ai ministri : “Portate idee e progetti - apriamo il cantiere Taranto” : Aprire un cantiere Taranto attraverso le proposte di ogni singolo ministro: a questo punta il presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, che rivolge una lettera-appello a tutti i componenti del Cdm per chiedere loro di presentare idee, progetti e soluzioni per uscire dall'impasse sulla situazione dell'ex Ilva e rilanciare la città di Taranto.Continua a leggere