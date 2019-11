Cittadinanza onoraria a Liliana Segre dal Comune di Pescara | il conferimento il 27 gennaio

Pescara darà la Cittadinanza onoraria a Liliana Segre nella prossima Giornata della Memoria : Carlo Masci, il sindaco di Pescara , si è definito "risentito" per le "vergognose e strumentali" polemiche dei giorni scorsi sulla cittadinanza onoraria a Liliana Segre e ha annunciato che il prossimo 27 gennaio, Giorno della Memoria , il titolo verrà conferito alla senatrice così come "all'Unione delle Comunità Ebraiche (Ucei), a tutti i sopravvissuti dei campi di concentramento e alla Brigata Ebraica".Continua a leggere

Il sindaco di Piombino : " Cittadinanza onoraria a Liliana Segre? Una provocazione - non ha fatto niente per la città" : Così Francesco Ferrari, di Fratelli d'Italia, ha bocciato la richiesta avanzata in consiglio comunale da Rifondazione comunista. Il primo cittadino di Pisa Michele Conti (Lega): "Noi intenzionati a darle il riconoscimento"

Segre - a Ferrara il sindaco leghista propone la Cittadinanza onoraria per la senatrice : A Ferrara il sindaco della Lega Alan Fabbri, fedelissimo di Matteo Salvini, ha deciso di conferire alla senatrice Liliana Segre la cittadinanza onoraria : "In questo modo vogliamo onorare la storia personale della senatrice , simbolo delle immense sofferenze di un popolo che ha a Ferrara una rappresentanza forte e coesa".Continua a leggere

Il sindaco leghista di Ferrara propone la Cittadinanza onoraria per Liliana Segre : "Onorare la sua storia" : “ Ferrara proporrà a Liliana Segre la cittadinanza onoraria . In questo modo vogliamo onorare la storia personale della senatrice, simbolo delle immense sofferenze di un popolo che ha a Ferrara una rappresentanza forte e coesa”. Lo annuncia il sindaco leghista di Ferrara , Alan Fabbri. Questa volontà, precisa il primo cittadino, “si concretizzerà con una risoluzione che verrà sottoposta lunedì ...

Liliana Segre - Varese dice sì alla Cittadinanza onoraria e anche la Lega vota a favore. Maroni : “Caso diverso da quanto successo in Senato” : La città di Varese ha concesso, con votazione unanime, la cittadinanza onoraria a Liliana Segre. In un consiglio comunale che ha visto un’ampia partecipazione della popolazione, la mozione proposta dal consigliere Enzo Rosario Laforgia ha ottenuto l’appoggio di tutte le forze politiche. Un lungo applauso ha poi sottolineato l’importanza simbolica della votazione, in una città in cui è iniziato il calvario della senatrice Segre, ...