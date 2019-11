Zombi in Call of Duty Mobile? La modalità più amata in uscita anche su smartphone

Novità succulenti in arrivo per Call of Duty Mobile - fra cui la modalità Zombie : Anche se gli appassionati di COD saranno presi da Call of Duty: Modern Warfare per PC o console, Activision annuncia interessanti Novità per Call of Duty Mobile che riceverà prossimamente il supporto per i controller di gioco e la modalità Zombie. L'articolo Novità succulenti in arrivo per Call of Duty Mobile, fra cui la modalità Zombie proviene da TuttoAndroid.

Call Of Duty Mobile riceverà una modalità Zombie durante questo mese : Il nuovo Call of Duty: Modern Warfare è stato il primo titolo (dopo molto tempo) a non presentare la storica modalità zombie, concentrandosi invece sulle tanto apprezzate Operazioni Speciali.Tale modalità è stata inserita per la prima volta come bonus segreto in World At War e con i successivi capitoli si è sempre più evoluta fino a diventare come tutti la conosciamo. Se anche voi sentite la sua mancanza, potrete rigiocarla in Call of Duty ...