Sono colpevole Il sacerdote del Casertano confessa gli abusi su una bambina 11enne

Franco Morbidelli MotoGP - GP San Marino 2019 : “Rossi-Marquez? Vale incolpevole - io Sono contento per la mia seconda fila” : Ottima prestazione e seconda fila nella griglia di partenza di domani per Franco Morbidelli, autore di una brillante qualifica chiusa al quarto posto in quel di Misano. Il pilota italo-brasiliano della Yamaha Petronas è stato molto veloce per tutto il fine settimana confermando i progressi tecnici della M1, infatti il campione del mondo 2017 di Moto2 si è fermato solo a poco più di un decimo dalla terza piazza occupata dal fenomenale compagno di ...