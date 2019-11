Questa offerta di Amazon vi darà la scusa giusta per sottoscrivere un abbonamento Kindle

Milan - Rebic svela : “non potevo rifiutare Questa offerta - mio padre mi ha detto di accettare subito” : L’attaccante croato ha parlato del suo arrivo in rossonero, svelando alcuni retroscena della trattativa La nuova avventura con la maglia del Milan non è iniziata benissimo per Ante Rebic, riuscito a totalizzare fino a questo momento pochi minuti in campo con la maglia rossonera. Spada/LaPresse Il suo momento però è vicino, il croato infatti potrebbe esordire dal primo minuto con il Torino, nel posticipo della quinta giornata di Serie ...