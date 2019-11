Problemi con le notifiche con Mi Fit e MIUI 11 con Android 10? Ecco come risolverli

Primi grattacapi sulla copertura 5G di Iliad : a novembre Problemi preliminari con le antenne : C'è una nuova tegola per Iliad da prendere in considerazione oggi 11 novembre, almeno per quanto riguarda il discorso copertura. Dopo lo studio che ho portato alla vostra attenzione pochi giorni fa, con il quale abbiamo preso atto da un lato dei passi in avanti fatti dalla compagnia telefonica sotto questo punto di vista, ma dall'altro anche delle regioni ad oggi escluse da questi discorsi, bisogna concentrarsi sul tema 5G. Come stanno le cose ...

CorSport : Milik out con il Genoa per il riacutizzarsi dei Problemi inguinali : Sabato pomeriggio, a sorpresa, poco prima di Napoli-Genoa, la società ha comunicato che Arek Milik non sarebbe stato convocato per il match. Il comunicato del club parlava solo di indisposizione, senza altri particolari. Secondo i media polacchi, scrive oggi il Corriere dello Sport, la causa dell’esclusione del centravanti polacco potrebbe essere il riacutizzarsi dei problemi inguinali emersi ad agosto, nella tournée estiva negli States. Quelli ...

Salvini ancora shock contro Balotelli : “gli italiani hanno Problemi più gravi - non è un modello” : Mario Balotelli? “Se lei mi vuole far dire che è un esempio dentro e fuori dal campo, dico di no. Difendo il suo diritto a giocare tranquillamente ma penso che gli italiani abbiano problemi ben più gravi”. Sono le nuove dichiarazioni del leader della Lega Matteo Salvini a “Non è l’arena”. “Balotelli o la signorina Carola (Rackete, la capitana della Sea Watch)….gli italiani penso abbiano altri ...

Problemi con le notifiche push di Gmail? La causa potrebbe essere Doze : Le notifiche push rappresentano un aspetto molto importante degli smartphone ma pare che un bug impedisca a quelle di Gmail di funzionare con tempestività L'articolo Problemi con le notifiche push di Gmail? La causa potrebbe essere Doze proviene da TuttoAndroid.

Problemi con Iliad che non funziona : soluzioni : Un vostro amico vi ha convinto a passare ad Iliad viste le interessanti promozioni proposte ai nuovi clienti. Completata correttamente l’attivazione del numero, però, non riuscite ad esempio a navigare su Internet poiché la connessione leggi di più...

Bimbo abbandonato per l’ittiosi arlecchino - Alena Seredova : “Lo conosco e ho avuto Problemi simili da piccola” : Alena Seredova, attrice e modella, conosce Giovannino. Lei è una volontaria del Sant’Anna e l’ha tenuto in braccio. Ma non solo. Sa bene cos’è l’ittiosi di cui il piccolo soffre perché da piccola anche lei ha avuto qualcosa di simile. I genitori di Giovannino non se la sono sentita di prendersi cura del piccolo. La sua malattia, rarissima, non è semplice da gestire. Nato con l’ittiosi arlecchino, Bimbo abbandonato a Torino: la sua ...

Il Conte 2 è il governo delle tasse - ma i Problemi gravi sono altri : Il leitmotiv delle critiche alla manovra di bilancio per il 2020, che rimbalza da un talk show all’altro, è l’accusa rivolta al governo di voler introdurre troppe tasse. È la solita prassi di individuare un tema che faccia audience e che solletichi l’interesse dell’opinione pubblica, senza badare troppo alla reale corrispondenza con i dati di fatto. Il Conte 2 è il governo delle tasse? Certamente, nel ...

La confessione di Marracash : “Ho avuto diversi Problemi mentali - non avevo più stimoli" : Il rapper si è messo a nudo e ha raccontato dei problemi mentali che ha dovuto fronteggiare in passato.

Almeno 4 Problemi risolti per il Samsung Galaxy S10 con la terza beta di Android 10 : Ci sono Almeno quattro problemi che, a quanto pare, sono stati risolti da Samsung attraverso il rilascio della terza beta impostata su Android 10 per gli utenti in possesso di un Samsung Galaxy S10. Una questione che, se vogliamo, garantisce una continuità rispetto a quanto riscontrato di recente con la patch di novembre, secondo le informazioni che vi abbiamo fornito ad inizio settimana. In un contesto di questo genere, dunque, diventa ...

Al Bano : "Con Loredana e Romina stiamo cercando di risolvere i nostri Problemi" : Fra le due non corre buon sangue, ma il cantante prova sempre in tutti i modi di tenere unita la grande famiglia

Buono sconto Samsung per i Problemi tecnici della promo decennale : come richiederlo : Lo scorso 30 ottobre abbiamo assistito alla seconda ondata promozionale (lanciata in occasione del decennale della serie Galaxy) valida per l'acquisto di un Samsung Galaxy a prezzo scontato, che, anche in quella circostanza, ha visto il sopraggiungere di problemi tecnici che hanno impedito la chiusura della transazione ad alcuni utenti. L'azienda sudcoreana ha voluto scusarsi per l'accaduto con i clienti impattati, mettendo a loro disposizione ...

Manovra : Confcommercio - discutere di orari e di chiusure domenicali non risolve Problemi : Roma, 4 nov. (Adnkronos) – “discutere di orari e di chiusure domenicali non risolve certo i problemi strutturali del commercio”. Cosi Enrico Postacchini membro di giunta di Confcommercio delegato alle politiche commerciali sul tema delle aperture domenicali. “Servono – continua – politiche attive per ridare fiato ad un settore che ha bisogno di strumenti nuovi e innovativi, serve modificare la disciplina ...

Milan - Problemi per Pioli in vista del match con la Lazio : Suso fuori dalla lista dei convocati : Lo spagnolo sarà costretto a saltare la partita contro la Lazio di domani sera per via di un risentimento muscolare accusato nell’allenamento di oggi Il Milan dovrà fare a meno di Suso nel match di domani sera contro la Lazio, lo spagnolo infatti resterà fuori dalla lista dei convocati per un risentimento muscolare accusato nell’allenamento di oggi. L’autore del gol vittoria contro la Spal si è allenato a parte, così come ...

Formula 1 – Problemi con la… marijuana per Vettel ad Austin : “è legale in Texas?” : Vettel infastidito da un forte odore di… marijuana durante le prove libere del Gp degli Stati Uniti Si sono disputate ieri le prime due sessioni del Gp degli Stati Uniti di Formula 1, oggi sarà il turno delle qualifiche, che determineranno la griglia di partenza della gara di domani. In attesa dello spettacolo di questa sera, ad attirare l’attenzione è un esilarante siparietto tra Vettel ed un giornalista che ha a che fare con ...