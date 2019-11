Fonte : Blastingnews

(Di lunedì 11 novembre 2019) Oggi, lunedì 11 novembre, nella nuova e scoppiettante puntata diarrivate nuove rivelazioni sul presunto flirt traLombardo e. Ospiti in studio i paparazzi Alex Fiumara, Alan Fiordelmondo, Maurizio Sorge, Manila Gorio, Kikò Nalli e l'exdi. Oltre alle rivelazioni dei paparazzi, è arrivata anche quella di Giulia Napolitano, l'ex diche ha confermato di esserecon la bella professoressa ed ex gieffina. Delle dichiarazioni che hanno lasciato incredula Barbara D'Urso che ha voluto approfondire la situazione alquanto intricata.avrebbe tradito la sua ex conNel corso della puntata di oggi di5, èospitata Giulia Napolitano, l'exdiper raccontare la sua versione dei fatti e per aggiungere qualche particolare in più riguardo al presunto tradimento di ...

katiadiluna16 : Pomeriggio 5, l'ex fidanzata di Gaetano Arena: 'Sono stata tradita con Ambra' - bolledipetrolio : E per concludere la giornata in bellezza, la mia collega di uni mi ha appena ricordato che domani mattina non avrò… - dearloueh : @corpinfrantumi ti dico solo che quando ero alle medie la mia migliore amica si è fidanzata con un nostro compagno… -