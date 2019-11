LIVE Medvedev-Tsitsipas 4-5 | Atp Finals 2019 in DIRETTA | equilibrio alla O2 Arena!

Fonte : oasport

(Di lunedì 11 novembre 2019) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA0-15 Attacco goffo del russo che fatica a spingere nonostante sia un muro difensivo. 4-5 Altro ace e game velocissimo. 40-15 Buona prima esterna del greco. 15-15 Rovescio in rete del greco che non trova il campo. 15-0 Attaccache rischia sulla pcorta giocata:non ci arriva di poco. 4-4ritrova il diritto che ha fatto le sue fortune durante l’estate americana: parità. 40-15 Ottima risposta di diritto in accelerazione e pcorta vincente del greco. 40-0 Ace di. 30-0 Ottima prima del russo. 3-4 SMASH DI! Bravo il greco che attacca e poi chiude a rete. AD-40 Gran rovescio stiloso del greco: non ci arriva il russo. 40-40tradito ancora dall’ultimo colpo: si va ai vantaggi per la prima volta. 40-30 Passante diche tira forte al centro con il russo ...

