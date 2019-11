Isee precompilato | da gennaio stop a conti correnti non dichiarati

Fonte : Blastingnews

(Di lunedì 11 novembre 2019) Dal primo2020 entra in azione la nuova versione del modello, con una miriade di dati già pre inseriti nella DSU. La Dichiarazione sostitutiva unica, documento propedeutico al rilascio dell'attestazioneda parte dell'Inps, sarà già presente sul sito dell'Inps a nome del soggetto dichiarante. Tra i tanti dati pre inseriti, anche ie gli altri titoli di deposito e risparmio in banca. Questa probabilmente sarà la grande novità della nuova versione di quella certificazione che milioni di famiglie utilizzano per l'accesso alle più svariate prestazioni assistenziali, dall'esenzione del ticket, alla mensa scolastica dei figli, dagli ssulle bollette delle utenze domestiche, al reddito di cittadinanza. Con la creazione dell'Anagrafe dei, nulla potrà più essere nascosto al Fisco e pertanto, nulla potrà essere non dichiarato nella DSU. Per ...

