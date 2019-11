Incontro ConteMerkel: piena sintonia

Italia e Germania hanno un "impegno congiunto per affrontare le principali sfide che ci attendono, migrazione, rilancio della crescita, occupazione,lotta al cambiamento climatico, completare la governance Ue, Brexit e l'allargamento".Così il premier Conte in conferenza con la cancelliera Angela Merkel. I nostri Paesi "hanno uno stretto rapporto bilaterale, a livello europeo e internazionale che può essere intensificato",ha aggiunto Merkel,ringrazian do l'Italia per "l'impegno in Libia". Serve "un ordine mondiale con regole".(Di lunedì 11 novembre 2019)