Fonte : calcioefinanza

(Di lunedì 11 novembre 2019)più costosi in– Quello dei prestiti è un tema molto dibattuto nel mondo del calcio. Il CIES Football Observatory ha realizzato un’analisi dei calciatori che in questo momento militano in altri club con la formula del titolo temporaneo. La classifica ordina i calciatori attualmente insulla base del lorodi … L'articolo Idiinin top 5

GarauPina : RT @CalcioFinanza: #CIES, i giocatori di maggior valore in prestito: #Icardi in top 5 - Zaffo97 : @FeliceRaimondo @MarioLabArria Sottolineo tutto ciò che hai scritto. La maggior parte dei giocatori che ha il milan… - Stefaniaugo77 : RT @CalcioFinanza: #CIES, i giocatori di maggior valore in prestito: #Icardi in top 5 -