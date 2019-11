Agnelli | «Senza investimenti la Juve sarebbe un ricordo»

Agnelli : 'Senza la passione la Juventus sarebbe stata un’eccellenza - ma con tante rughe' : Oggi 10 novembre il presidente Andrea Agnelli ha ricevuto il premio “Torinese dell’anno 2018” per i risultati raggiunti dentro e fuori dal campo con la Juventus. Il numero uno bianconero ha ritirato il premio presso la Camera di Commercio del capoluogo piemontese e da qui ha rilasciato alcune dichiarazioni alla stampa. In primo luogo il dirigente si sente onorato per questo prestigioso riconoscimento, ma sottolinea che tutti i complimenti ...

Agnelli punzecchia Conte sul calcioscommesse (senza nominarlo) : Nel suo discorso all’assemblea degli azionisti, il presidente della Juve, Andrea Agnelli ha anche fatto un riferimento non troppo velato ad Antonio Conte, pur non citandolo apertamente. Agnelli ha dichiarato: “Abbiamo gestito situazioni complesse, come il calcioscommesse nel 2012 relativo a comportamenti di tesserati sanzionati per precedenti esperienze. Quale altra società sarebbe stata in grado di gestire sei mesi senza l’allenatore in ...