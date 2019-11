A Natale gli incentivi per i nuovi decoder e smart tv

Biglietti aerei a 500 euro per Natale - Cancelleri annuncia tariffe sociali per i siciliani : tariffe sociali per i siciliani che devono viaggiare per studio o per lavoro. Lo ha annunciato il vice ministro per le Infrastrutture e Trasporti Giancarlo Cancelleri. Il sottosegretario ha annunciato la presentazione di un emendamento alla prossima legge di bilancio. Per tornare in Sicilia voli a 500 euro L’annuncio giunge nei giorni in cui impazza sul web la protesta dei pendolari siciliani che, in vista delle festività natalizie, stanno ...

Regina Elisabetta - niente cena di Natale con i figli di Kate Middleton e Meghan Markle : Secondo quanto rivelato dal Principe Edward, Duca di Kent con il titolo di Altezza Reale, la Regina Elisabetta ha l’abitudine di far sedere i bambini di famiglia in una sala diversa rispetto a quella degli adulti durante il pranzo di Natale. Il nobile, classe 1935 e 37° in linea di successione al trono britannico, ha rivelato che, in occasione delle festività natalizie, la Regina si impegna a tenere sotto controllo tutto, dalla scelta del ...

Bressanone si prepara ad un bianco Natale : la stagione invernale è alle porte e la voglia di sciare è alle stelle : Con la prima nevicata sulle cime di casa, Bressanone si prepara ad un bianco e sportivo Natale. La stagione invernale è infatti alle porte e la voglia di sciare sale alle stelle con le prime imbiancate. Fioccano come una copiosa nevicata le novità a Bressanone. In primis quelle del comprensorio sciistico della città: ammodernamento di una seggiovia, inaugurazione dell’impianto di innevamento, ampliamento di piste sono alcune delle novità che ...

Sara Errani - servizio dal basso e frecciatina agli hater : “criticate solo in Italia - scrivete una lettera alla WTA o a Babbo Natale” : Sara Errani risponde alle critiche in merito al suo servizio dal basso con un lungo post social: la tennista romagnola chiude la bocca agli hater Da qualche mese a questa parte Sara Errani ha iniziato ad adottare il servizio dal basso, al fine di trovare la soluzione ad alcuni problemi in battuta che la perseguitavano dal suo rientro nel circuito. La tennista romagnola è finita nel mirino della critica per un colpo ‘inusuale’, ...

Torino-Juventus 0-1 - le pagelle di CalcioWeb : De Sciglio Babbo Natale in anticipo - Sirigu mostruoso [FOTO] : Torino-Juventus, le pagelle di CalcioWeb – Il derby della Mole è appena terminato. Le due squadre di Torino si sono affrontate allo stadio Comunale, vittoria di misura dei bianconeri grazie ad una rete di De Ligt (la prima in Serie A) nella ripresa. Queste le pagelle della nostra redazione, in alto la FOTOGALLERY. TORINO Sirigu 8 – FE-NO-ME-NO, c’è ben poco da aggiungere. Ennesima prestazione da urlo. Nel primo tempo ...

Halloween - festa da 9 miliardi di $ negli Usa per l’economia in attesa del Natale : Ben sette americani su dieci hanno celebrato Halloween, spendendo in media 86 dollari ciascuno. Halloween è diventato sempre più un primo termometro della salute dell’economia di Natale, che quest’anno sembra pronta a dar prove di solidità

Meteo - altro che Halloween - negli USA sembra Natale : neve a Chicago - battuto un record del 1923 [FOTO] : Un’ondata di freddo continua a scaricare neve sul Midwest degli Stati Uniti, facendo sembrare che sia più Natale che Halloween in molte aree e facendo cadere un record risalente a 96 anni fa a Chicago. La stessa tempesta che ha portato neve e freddo nelle Montagne Rocciose all’inizio della settimana, ha portato intense nevicate, forti venti e un freddo brutale sugli Stati Uniti centrali dal Kansas al Wisconsin. Fino a 13cm di neve hanno già ...

Fisco - manette agli evasori da Natale. Acconto Iva primo test sulla stretta penale : Mattarella firma, testo alla Camera. Subito in vigore la proroga della rottamazione e il prestito ad Alitalia. Ma per rendere operative le misure servono circa 30 provvedimenti attuativi

Surface e Xbox : il meglio della tecnologia Microsoft per un Natale hi-tech : Microsoft Surface: eleganza e versatilità fuori dall’ordinario Surface Laptop 3: il laptop perfetto per ogni giorno Il nuovo Surface Laptop 3 da 15” è il compagno ideale per lo studio e il lavoro: il suo ampio display e il design sottile e leggero, uniti a una batteria dall’eccellente autonomia, si adattano a qualsiasi compito e a ogni ambiente di lavoro. Ma non è finita qui! Il processore AMD Ryzen e la scheda grafica dedicata Radeon RX ...

Tristezza e coraggio - la moglie di Nainggolan sui social : “sarà un Natale di merda - ma alle mie bimbe dico…” [FOTO] : La moglie del centrocampista del Cagliari ha postato sui social un messaggio davvero toccante, da cui traspare la sua voglia di guarire Ormai da qualche settimana Claudia Lai, la moglie di Radja Nainggolan, combatte contro una brutta malattia. Una sfida difficilissima da affrontare a testa altissima, con paura e coraggio allo stesso tempo. Stati d’animo che traspaiono dal messaggio pubblicato sui social da Claudia, decisa a ...

Mamma sta morendo di cancro - il marito e i figli organizzano Natale in anticipo : Un cancro terminale non sta lasciando scampo ad una Mamma di 43 anni, così il marito ha organizzato una raccolta fondi per...

Ufficiali i primi ospiti del Concerto di Natale in Vaticano con Elisa - Lionel Richie - Bonnie Tyler e gli altri : Sono annunciati i primi ospiti del Concerto di Natale in Vaticano. Lo spettacolo si terrà il 14 dicembre prossimo presso l'Aula Paolo VI, con l'intento di rilanciare l'impegno di Papa Francesco per la regione Panamazzonica. Tra gli artisti nominati, compare anche Elisa. L'artista friulana sta per avviare una serie di concerti a supporto di Diari Aperti, ultimo album di inediti che ha visto la luce alla fine del mese di ottobre del 2018 e che ...