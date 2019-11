Neonato chiuso in una busta di plastica dalla madre e gettato in un campo | mangiato dai

Fonte : caffeinamagazine

(Di domenica 10 novembre 2019) Quella che vi stiamo per raccontare è una storia atroce e molto, molto forte. Quindi se siete particolarmente suscettibili o sensibili a queste vicende è meglio che tronchiate immediatamente questa lettura. Siamo a Kaohsiung, nel sud di Taiwan, è qui che la polizia afferma di aver trovato minuscole ossa umane nascoste tra la vegetazione. Di questo stiamo parlando di un bimbo abbandonato in una landa desolataadolescente e che successivamente sarebbe statoda un branco di cani randagi. Il piccolo era stato riposto in un sacchetto die abbandonato nel deserto. Sua, una diciannovenne conosciuta con il suo pseudonimo di Xiao Mei, soffrirebbe di problemi di salute mentale ed è seguita dai servizi sociali, secondo i media locali. A divulgare la notizia è stata l’agenzia di stampa SETN di Taiwan sostiene che l’adolescente ha partorito l’8 ottobre. Insieme ...

GiusPecoraro : RT @magic_harry1: Speravo caldamente che i trovatelli abbandonati sulla ruota del convento fosse un amaro capitolo chiuso del passato, ma u… - magic_harry1 : Speravo caldamente che i trovatelli abbandonati sulla ruota del convento fosse un amaro capitolo chiuso del passato… -