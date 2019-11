Alfonso Bonafede dribbla le critiche del Pd | Io manettaro? Lo dice solo Matteo

Alfonso Bonafede nervosissimo a DiMartedì : "Sono stanco delle menzogne di Salvini" : Il grillino di ferro Alfonso Bonafede a Di Martedì risponde alle accuse delle opposizioni di voler colpire i piccoli evasori. In particolare, l'ex alleato Matteo Salvini ha puntato il dito contro l'approccio del governo, tacciato di perseguitare con il carcere elettricisti, idraulici e parrucchieri.

Matteo Renzi contro Alfonso Bonafede : "Distante anni luce - tintinnio di manette". Ma sul governo... : Mister cinque per cento scarso, ovvero Matteo Renzi, continua a riempire pagine e pagine dei giornali. Oggi è il turno di un'intervistona al Corriere della Sera, in cui scaccia le accuse di voler minare il futuro del governo: "Se c'è chi pensa al voto lo dica. Io non voglio staccare la spina, la ho

Alfonso Bonafede - i discorsi in commissione e l'affondo di Enrico Costa : "Si rasenta il ridicolo" : Il passaggio dal governo giallo-verde a quello giallo-rosso porta in dote, come è ovvio, cambi di linea. Cambi di atteggiamento. A volte però queste mutazioni rasentano il ridicolo. "Durante il Conte 1, Alfonso Bonafede venne in commissione e fece un discorso applaudito dai leghisti e criticato dai

Italia a 5 Stelle - a Napoli c’è anche Beppe Grillo. L’abbraccio con Alfonso Bonafede : Beppe Grillo è arrivato alla Mostra d’Oltremare, a Napoli, per prendere parte a Italia 5 Stelle. Il fondatore del Movimento parlerà in serata dal palco dell’Arena flegrea. Si è presentato dietro al palco di ‘Io sono futuro’ dove ha incontrato Alfonso Bonafede. I due si sono scambiati un abbraccio L'articolo Italia a 5 Stelle, a Napoli c’è anche Beppe Grillo. L’abbraccio con Alfonso Bonafede proviene da Il Fatto ...

Decreto fiscale - la bozza di Alfonso Bonafede : quali evasori rischiano fino a otto anni di carcere : Roba da brividi. Roba da grillini. Roba da Italia manettara e da Alfonso Bonafede ministro della Giustizia. È ovviamente Il Fatto Quotidiano, house organ M5s, ad anticipare la bozza di normativa inviata al Tesoro e inserita nel Decreto fiscale che prevede l'inasprimento delle pene per chi truffa il

Matteo Salvini contro Alfonso Bonafede : "Ora basta - faccia qualcosa". Un altro poliziotto massacrato : Ennesima aggressione ai danni di un poliziotto. Nel carcere di San Gimignano, in provincia di Siena, un detenuto ha ferito in modo grave un ispettore di Polizia penitenziaria. L'uomo, di origine tunisina, lo ha attaccato e gli ha quasi staccato un orecchio "con un oggetto contundente", riferisce il

Alfonso Bonafede sulla riforma della Giustizia : "Prescrizione - nessuno faccia melina" : Ombre manettare si allungano sull'Italia. Scontato, con un governo M5s-Pd. A confermare il piano, intervistato dal Fatto Quotidiano, è il ministro grillino della Giustizia, Alfonso Bonafede, che tuona contro chi pensa di fare "melina sulla riforma della Giustizia per poi magari dire a dicembre che e

Alfonso Bonafede : "No a meline sulla prescrizione" : Matteo Salvini ha fatto saltare il governo anche per fermare la riforma sulla giustizia. Lo dice il Guardasigilli Alfonso Bonafede in un’intervista a Il Fatto Quotidiano, dove parla dei tempi del provvedimento e del confronto con gli alleati dem su temi come la prescrizione.“Partiamo da posizioni differenti”, ma quelle sulla prescrizione “sono norme già approvate, che entreranno in vigore a gennaio”.Con il Pd ...