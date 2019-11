Sfera Ebbasta chiede scusa a Rtl 102 5 e Radio Zeta La soffiata e poi la

Angelina Lacour - la modella che ha rapito il cuore di Sfera Ebbasta : Dopo la storia con la sexy influencer Taylor Mega, Sfera Ebbasta oggi si è legato sentimentalmente ad un'altra donna. La nuova fiamma con la quale, negli ultimi mesi, il re della trap ha avviato un flirt, si chiama Angelina Fiol Lacour. Lei è una modella argenitina ancora poco nota in Italia, ma grazie all'incontro fatale con l'artista italiano, certamente, ben presto, potrà sbaragliare le avversarie del mondo dello spettacolo. Anche sul web la ...

«X Factor 13» - parlano Marco e Lorenzo : «Le critiche di Sfera Ebbasta ci hanno fatto crescere» : X Factor 13: Lorenzo Rinaldi e Marco SaltariX Factor 13: Lorenzo Rinaldi e Marco SaltariX Factor 13: Lorenzo Rinaldi e Marco SaltariX Factor 13: Lorenzo Rinaldi e Marco SaltariX Factor 13: Lorenzo Rinaldi e Marco SaltariX Factor 13: Lorenzo Rinaldi e Marco SaltariX Factor 13: Lorenzo Rinaldi e Marco SaltariX Factor 13: Lorenzo Rinaldi e Marco SaltariX Factor 13: Lorenzo Rinaldi e Marco SaltariX Factor 13: Lorenzo Rinaldi e Marco SaltariSe ...

X Factor - mega gaffe (in diretta) di Sfera Ebbasta : gelo in studio : Il terzo appuntamento con i Live di X Factor si è concluso con una doppia eliminazione. E con una mega gaffe di Sfera Ebbasta che, com’è noto, quest’anno siede sul banco dei giudici con la “veterana” del talent di punta di Sky Mara Maionchi, Malika Ayane e Samuel. Nel corso della terza puntata ci sono state due manche con un tutti contro tutti. Nella prima i concorrenti di X Factor 2019 si sono sfidati con i cavalli di battaglia, nella seconda ...

Chi è Angelina - la fidanzata di Sfera Ebbasta : Si chiama Angelina la nuova fiamma di Sfera Ebbasta e la donna che è riuscita nell’impresa di conquistare il cuore del rapper. I due sono stati paparazzati dal settimanale Diva e Donna durante una serata romantica, fra baci, abbracci e scherzi. Modella e influencer, Angelina ha stregato il giudice di X Factor. La storia, secondo alcune indiscrezioni, sarebbe iniziata quest’estate e, per un breve periodo sarebbe stata vissuta lontano ...

Malika Ayane : Sfera Ebbasta? È il nuovo che avanza... : Può dirsi una dei giudici più apprezzati dell'ultima edizione di X factor, il talent show trasmesso in diretta su Sky uno e in differita su Tv 8. Parliamo di Malika Ayane, la quale non solo copre quest'anno il ruolo di giudice, ma fa anche da coach della sua squadra,Uomini under 25, ovvero il team formato dagli uomini giovani sotto i 25 anni di età. A far parlare della Ayane, negli ultimi giorni, sono principalmente le ultime battute al vetriolo ...

XFactor - bomba su Sfera Ebbasta. Bastano pochi secondi a lei per demolire il trapper : L’edizione 2019 di XFactor è pronta a riservare dei colpi di scena inaspettati. La qualità della competizione è altra così come il numero dei partecipanti che è cresciuto rispetto agli anni passati. Tanti volti sul palco, tante voci dietro al microfono ma la maretta maggiore non è tra gli sfidanti, ma dietro il bancone. A tenere banco è infatti la ‘guerra’ tra i giudici con Malika Ayane e Sfera Ebbasta che non se la mandano a dire. Assistiamo ...

Sfera Ebbasta discute con Malika Ayane a X Factor : 'La classifica parla - bella' : Inizia a scaldarsi l'atmoSfera ad X Factor. Durante la seconda puntata dei live, andata in onda ieri sera 31 ottobre in diretta su Sky Uno, Sfera Ebbasta e Malika Ayane hanno infatti dato vita ad un battibecco abbastanza acceso in merito all'esibizione del concorrente Enrico Di Lauro, membro della squadra della cantautrice milanese, eliminato a fine puntata. Sfera Ebbasta critica la performance del concorrente di Malika Ayane Subito dopo ...

Non ho sentito l'upgrade - Sei sordo : scontro di fuoco fra Sfera Ebbasta e Malika Ayane : Nella nuova diretta di X Factor, trasmessa lo scorso 31 ottobre su Sky Uno, Sfera Ebbasta è apparso sul piede di guerra nei riguardi dei suoi colleghi di banco, ovvero gli altri 3 giudici della gara Mara Maionchi, Malika Ayane e Samuel Romano, rispettivamente coach delle categorie Over 25, Uomini under 25 e Gruppi. E il motivo della nuova condotta assunta dal giovane coach delle Donne under 25 è presto detto. Nella puntata precedente, Sfera ...