GRETA E NOI/ Chi vuole trasformarla in un'icona non ha capito la sua scelta : GRETA Thunberg mette in discussione il paradigma su cui si fonda lo sviluppo dell'Occidente. Quello del tornaconto qui e ora

Una Vita anticipazioni : arriva CEFERINO - ecco Chi vuole sposare : Un nuovo ingresso metterà in serio pericolo il matrimonio tra Lolita (Rebeca Alemany) e Antoñito Palacios (Alvaro Quintana) nelle prossime puntate italiane di Una Vita. Eh sì: tutto partirà nel momento in cui la domestica si troverà faccia a faccia con CEFERINO (Edgar Costas Sanmartín), un suo vecchio compaesano di Cabrahigo… Una Vita, news: Antoñito e Lolita in disaccordo sul loro matrimonio Grazie alle anticipazioni si apprende che ...

“Il M5s vuole Chiudere l’Ilva - il Pd e Renzi gli vanno dietro”. Parla Calenda : "Conte non sa che pesci prendere”. Le parole di Carlo Calenda sulla gestione del dossier Ilva sono molto dure nei confronti della maggioranza, anche nei confronti dei suoi ex alleati. Cosa bisogna fare? “Dopo essersi messi alla mercé di Mittal dandogli la possibilità di svincolarsi dal contratto, la

Chi l'ha visto - Claudia Stabile scrive al suo avvocato : è viva ma non vuole tornare a casa : Claudia Stabile, la giovane mamma scomparsa da Campofiorito (Palermo) è viva, sta bene, ma non vuole tornare a casa dal marito Piero Bono. La donna, 35 anni, questa mattina avrebbe inviato inviato una mail ad uno dei suoi legali, l'avvocato Antonio Di Lorenzo, per tranquillizzare i figli. La notizia è stata resa nota, con un tweet, dalla trasmissione Rai "Chi l'ha visto?" che da alcune settimane si sta occupando del caso. ...Continua a leggere

Renzi vuole il modello MarChionne Ecco il piano per salvare l'ex Ilva : Matteo Renzi ha in mente il modello Sergio Marchionne e l'acquisizione di Chrysler da parte della Fiat per il salvataggio dell'ex Ilva. A spiegare in un'intervista ad Affaritaliani.it il progetto dell'ex premier ed ex leader del Partito Democratico è Michele Anzaldi, deputato di... Segui su affaritaliani.it

Binge Drinking : i rischi del consumo smodato di alcol per Chi vuole un figlio : Pensate alla gravidanza? Per qualche tempo, dimenticate gli alcolici o almeno evitate le overdose. La norma, e questa è la novità, non è valida solamente per le future mamme, ma anche per il partner. Perché il “Binge Drinking” – così si definisce il consumo smodato di alcolici concentrato in determinati momenti della settimana, ad esempio nel week end – rischia di creare problemi non solo alla coppia, ma anche al nascituro. Non ci credete? ...

WhatsApp ora permette di proteggerci meglio da Chi ci vuole aggiungere a tutti i costi a qualche gruppo : Grazie a una base mondiale composta da oltre 1 miliardo di utenti, WhatsApp è diventato negli anni il luogo deputato per scambiare messaggi veloci e tenersi in contatto con parenti e amici. Purtroppo però la sua diffusione rappresenta anche una ghiotta occasione per hacker, truffatori e diffusori di fake news, che lo utilizzano per trasmettere messaggi di spam e link verso siti truffa. Almeno fino ad oggi. In queste ore è infatti in via di ...

Pattinaggio artistico - Cup Of China 2019 : Shcherbakova vuole la Finale - le coppie cinesi favorite. Rizzo e Della Monica-Guarise a caccia del podio : Facili pronostici e qualche incertezza nella quarta tappa del circuito ISU Grand Prix 2019-2020 di Pattinaggio artistico, la Cup Of Cina, in programma all’Huaxi Culture and Sports Center di Chongquing (Cina) a partire dalle 7:30 italiane di venerdì 8 novembre. Tra tutte la gare la più imprevedibile appare quella individuale maschile, con osservato speciale il padrone di casa Jin Boyang, il quale dovrà necessariamente cambiare marcia ...

'Chiesti 5.000 esuberi.Inaccettabile ArcelorMittal vuole andarsene via' : L’ex Ilva di Taranto è un “investimento non remunerativo”, quindi ArcelorMittal se ne va. Come anticipato da Affaritaliani appena terminato l’incontro fra il governo e Lakshmi e Aditya Mittal, il colosso franco-indiano dell’acciaio ha ribadito al tavolo con il premier Giuseppe Conte Segui su affaritaliani.it

'Chiesti 5.000 esuberi.Inaccettabile ArcelorMittal vuole andarsene' : L’ex Ilva di Taranto è un “investimento non remunerativo”, quindi ArcelorMittal se ne va. Come anticipato da Affaritaliani appena terminato l’incontro fra il governo e Lakshmi e Aditya Mittal, il colosso franco-indiano dell’acciaio ha ribadito al tavolo con il premier Giuseppe Conte Segui su affaritaliani.it

Ancona - non vuole l'espulsione : magrebino si cuce ocChi e bocca : Arrivato a conclusione della sua pena presso il carcere di Ancona, non ha la minima intenzione di uscire e di lasciare il territorio nazionale, come determinato dal giudice. Per tale ragione, quindi, un cittadino straniero originario del Marocco ha causato non pochi disordini durante gli ultimi giorni all'interno dell'istituto penitenziario, con scioperi della fame e atti di brutale autolesionismo. Protagonista della vicenda, dunque, un ...

Walter Zenga furibondo : "Io all'Isola dei famosi? Fake news - ecco Chi vuole screditarmi" : Un Walter Zenga furibondo ha rilasciato un'intervista a Il Giornale per difendersi dalle voci che sono rimbalzate circa una sua presunta partecipazione ad un programma televisivo, nel caso L'isola dei famosi. Nei giorni scorsi, infatti, si era detto che l'ex portierone dell'Inter avesse rifiutato la

Vuole fare una rapina ma quando capisce Chi ha di fronte la sua vita cambia : Un uomo, Mirko Boletti era un piccolo delinquente che viveva di espedienti oltre a fare lo spacciatore. La sua vita andava sempre peggio e le sue giornate trascorrevano tra feste, alcool e guadagni facili. Ma poi qualcosa nella sua vita è cambiato. E’ stato lo stesso Mirko che ha raccontato ciò che gli è capitato di straordinario nel programma Change of Needles di Euk Mamie e poi Javier Lozano lo ha riportato per Religion in ...

Isis - TurChia vuole rimpatriare i foreign fighters catturati. “Non importa se la loro nazionalità è stata revocata” : Saranno rimpatriati, anche se i loro Paesi di origine – in particolare Olanda, Belgio, Francia e Germania – hanno revocato la cittadinanza perché appartengono a un gruppo terroristico. Il ministro dell’Interno turco, Süleyman Soylu, ha ribadito ancora una volta la linea del governo, che rimanderà a casa i foreign fighters dello Stato islamico catturati durante la recente campagna militare nel nord-est della Siria e che attualmente si ...