C' è un fermo per la morte dei tre vigili del fuoco

Fonte : agi

(Di sabato 9 novembre 2019) C'è unper ladei tredelnella cascina esplosa a Quargnento, nell'Alessandrino. "Al termine di serrate ed articolate indagini, abbiamo proceduto aldi indiziato di delitto nei confronti di un soggetto ritenuto responsabile dei delitti di disastro doloso, omicidio, e lesioni volontarie in relazione ai fatti accaduti a Quargnento nella notte tra il 4 e il 5 novembre", ha fatto sapere il comando provinciale dei carabinieri di Alessandria dove è stato interrogato per ore il proprietario della cascina, Giovanni Vincenti, accompagnato dalla sua legale Laura Mazzolini. "Ho assistito all'interrogatorio, non posso dire nulla", ha detto l'avvocato lasciando gli uffici dell'Arma in piazza Vittorio Veneto dove si erano radunati anche alcuni cittadini per seguire gli sviluppi. I carabinieri per ora non confermano che il fermato sia Vincenti, come appare ...

