Cade da sei metri mentre fa parkour sul tetto della piscina | grave quattordicenne

Imperia - fa parkour sul tetto della piscina ma Cade e fa un volo di sei metri : grave 14enne : E' ricoverato in gravi condizioni e in prognosi riservata un ragazzo di 14 anni vittima di un incidente verificatosi a Imperia: stava facendo parkour sopra il tetto di una piscina chiusa per lavori di ristrutturazione quando ha perso l'equilibrio, si è schiantato contro un oblò in plexigas e ha fatto un volo di 6 metri. Indagini della polizia.Continua a leggere

Greta Thunberg - un altro big di Hollywood Cade ai suoi piedi : "Sei la mia eroina - continua a ispirarci..." : Tutti si inchinano davanti a Greta Thunberg. Ora anche Arnold Schwarzenegger, che sul suo profilo Twitter ha pubblicato alcuni scatti insieme alla giovane ecologista: "E' stato fantastico vedere la mia amica ed eroina Greta..." ha scritto l'attore ed ex governatore della California. Schwarzenegger e

Leopolda 10 - Renzi : "I nostri non sono ultimatum. Se fai già Cadere il governo sei schizofrenico" : Questa sera Matteo Renzi ha inaugurato la Leopolda 10, ossia l'iniziativa che da anni propone nell'ex stazione ferroviaria di Firenze e che quest'anno è molto diversa dalle precedenti edizioni perché è la prima in cui l'ex Premier ha un partito tutto suo, distaccato dal PD. Questa Leopolda è quella che tiene a battesimo Italia Viva e il fondatore della nuova forza politica ha così aperto le danze:"Se dieci anni fa ci avessero ...

Milano - bambino di sei anni Cade da 10 metri di altezza a scuola : è in gravi condizioni : Ha subito un'operazione chirurgica delicatissima durata alcune ore, terminata questo pomeriggio. Le sue condizioni restano gravi, ed è ricoverato nel reparto di neurorianimazione dell'ospedale Niguarda di Milano dove è arrivato stamattina in codice rosso. Oggi, prima delle 10, un bambino di sei anni è precipitato in circostanze che sono oggetto di indagine, dalla tromba delle scale della scuola Giovanni Battista Pirelli, dove frequenta la prima ...