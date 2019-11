Torna l’Atleticom We Run Rome 2019

Fonte : romadailynews

(Di venerdì 8 novembre 2019) IX edizione – Martedì 31 dicembre, ore 14.00 – Expo, Partenza e Arrivo Stadio delle Terme di Caracalla Il countdown è arrivato a meno di due mesi alla fine dell’anno, un momento che per tutti gli amanti del running e dello sport all’aria aperta rappresenta l’imperdibile appuntamento conWe Run. La città più bella del mondo, un percorso spettacolare tra le meraviglie del centro storico di Roma, la vigilia di Capodanno, gli ingredienti fondamentali per vivere una giornata indimenticabile ci sono tutti. È per questa ragione che da ogni parte d’Italia, e anche dall’estero, in tantissimi si stanno già organizzando per trascorrere l’ultimo giorno dell’anno nella Capitale correndo attraverso le strade delWe Run. Dalle Terme di Caracalla al Circo Massimo, passando per piazza Venezia, via del Corso, piazza di Spagna, piazza del Popolo, il ...

