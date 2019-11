L’Italia torna Paese bancocentrico lI miracolo in un contesto di crisi

Qualificazioni Europei 2020 : i convocati delL’Italia per Bosnia e Armenia. Mancini chiama Cistana - Orsolini e Castrovilli - tornano Berardi e Zaniolo. Out Balotelli : La Nazionale italiana di calcio di Roberto Mancini tornerà protagonista nuovamente per le Qualificazioni agli Europei 2020. Gli azzurri, che già hanno conquistato il pass per la fase finale continentale grazie al successo all’Olimpico di Roma contro la Grecia, chiudono il loro percorso affrontando la Bosnia Erzegovina (venerdì 15 novembre allo Stadio ‘Bilino Poje’ di Zenica, ore 20.45) e l’Armenia (lunedì 18 novembre allo Stadio ‘Renzo ...

Previsioni meteo 5 novembre : tornano nubifragi e temporali sulL’Italia : Dopo una brevissima tregua dal maltempo, martedì 5 novembre nuovo peggioramento delle condizioni meteorologiche per l'Italia che sarà interessata da nubifragi e intensi temporali. La perturbazione di origine atlantica persisterà almeno fino a giovedì ma solo per fare spazio a un nuovo fronte perturbato che durerà fino al weekend.Continua a leggere

Curling - L’Italia ha vinto il Grand Prix Inter : Retornaz e compagni verso gli Europei : L’Italia ha vinto il Grand Prix Inter andato in scena nel weekend a Berna (Svizzera). La Nazionale maschile di Curling si è imposta in questo prestigioso torneo e ha fatto centro nell’ultimo appuntamento agonistico prima degli Europei che si disputeranno a Helsinborg (Svezia) dal 16 al 23 novembre. Gli azzurri si sono resi protagonisti di un fine settimana perfetto vincendo tutte le partite. Joel Retornaz, Amos Mosaner, Sebastiano ...

Grecia - nel ghetto degli afghani a Patrasso : tornano a puntare alL’Italia appesi sotto ai tir. Il sindaco : “Io darei a tutti il diritto d’asilo” : Appollaiati sopra i tetti insicuri dell’ex cartiera, un gruppo di uomini osserva le manovre portuali d’imbarco. La fabbrica è un enorme parallelepipedo di cemento, ferro e vetri in frantumi, esempio di archeologia industriale in disfacimento, ed è piazzata proprio davanti al terminal dei traghetti che da Patrasso, terza città della Grecia, raggiungono i porti italiani di Bari, Brindisi, Ancona e Venezia. Saranno una ...

Short track - Coppa del Mondo 2019-2020 : i convocati delL’Italia per la tappa di Salt Lake City. Torna Arianna Fontana! : Nel weekend del 1-3 novembre si disputerà la prima tappa della Coppa del Mondo 2019-2020 di Short track, a Salt Lake City (USA) incomincerà ufficialmente la stagione sul ghiaccio e l’Italia cercherà di essere protagonista. Dieci azzurri si cimenteranno allo Utah Olympic Oval, spicca il grande rientro di Arianna Fontana: la stella incontrastata di questo sport Torna sul palcoscenico dopo un anno di assenza in seguito ai trionfi delle ...

Calcio a 5 - Qualificazioni Mondiali 2020 : L’Italia rialza la testa e torna in vetta al girone. Inghilterra battuta 4 a 1 : Al Pala Sele di Eboli l’Italia rialza la testa trionfando per 3 a 0 contro l’Inghilterra grazie alla seconda doppietta in due giorni di Alex Merlim. Gli azzurri erano chiamati alla reazione immediata dopo il brutto pareggio di ieri con la Bielorussia e si trovavano di fronte la squadra più abbordabile del girone. I ragazzi di Musti sono usciti dai blocchi certamente in modo migliore rispetto al match di ieri, tuttavia il risultato si ...

Allerta Meteo - weekend di scirocco sulL’Italia : forte maltempo e tornado al Nord - caldo anomalo ovunque : Allerta Meteo – L’ultimo weekend conl’ora legale è iniziato con un Sabato di scirocco sull’Italia: si sta intensificando il maltempo che già da ieri ha ricominciato a colpire il Nord/Ovest, con ulteriori nubifragi stamattina in Liguria e soprattutto su Genova e dintorni, dove sono caduti 135mm di pioggia a Pezzonasca-Moconesi, 94mm a Masone, 93mm a Genova Fabbriche, 79mm a Mignanego, 73mm a Genova Oregina, 60mm a Genova ...

Boxe femminile - Mondiali 2019 : L’Italia torna a casa con un argento e qualche furto di troppo : Una medaglia e qualche furto subito di troppo. Questo il bilancio dell’Italia ai Mondiali 2019 di Boxe femminile che sono andati in scena a Ulan Ude (Russia), la nostra Nazionale torna a casa con l’argento di Angela Carini tra le 64 kg ma non sono mancate le delusioni in una rassegna iridata che ha sorriso davvero poco alle azzurre complici anche dei verdetti molto discutibili. Camilla Fadda aveva vinto il 16esimo di finale della 51 ...

Ginnastica - Mondiali 2019 : quando torna in gara L’Italia? Giorgia Villa ed Elisa Iorio in finale all-around : data - programma - orari - tv : Le Fate hanno passato una notte insonne, ancora incredule dell’impresa compiuta ieri quando hanno conquistato la medaglia di bronzo nel concorso a squadre dei Mondiali 2019 di Ginnastica artistica. L’Italia è salita sul podio nella gara regina insieme a USA e Russia, una vera e propria apoteosi per le ragazze di Enrico Casella che hanno scritto un’autentica pagina di storia sportiva sovvertendo tutti i pronostici della vigilia. ...

Rugby - Mondiali 2019 : la Nuova Zelanda ai raggi X. Gli All Blacks fanno paura - L’Italia dovrà fronteggiare un tornado : L’allarme meteo dice che sabato prossimo ci sarà un rischio tifone a Fukuoka, dove giocheranno Irlanda e Samoa. Ma se si parla di rischio, a Toyota poche ore prima sull’Italia si abbatterà sicuramente un tornado, quello tutto nero della Nuova Zelanda. Gli azzurri di Conor O’Shea saluteranno la fase a gironi dei Mondiali (e verosimilmente il torneo) affrontando i bicampioni del mondo che, dopo la facile vittoria contro la ...

Rugby - Mondiali 2019 : la Nuova Zelanda ai raggi X. Gli All Blacks fanno paura - L’Italia dovrà fronteggiare un tornado : L’allarme meteo dice che sabato prossimo ci sarà un rischio tifone a Fukuoka, dove giocheranno Irlanda e Samoa. Ma se a Fukuoka si parla di rischio, a Toyota poche ore prima sull’Italia si abbatterà sicuramente un tornado, quello tuttonero della Nuova Zelanda. Gli azzurri di Conor O’Shea saluteranno la fase a gironi dei Mondiali (e verosimilmente il torneo) affrontando i bicampioni del mondo che, dopo la facile vittoria contro ...

Previsioni meteo 8 ottobre : torna il sole sulL’Italia ma nubifragi in Sicilia : Secondo le Previsioni meteo dell'8 ottobre, il progressivo allontanamento dall'Italia del vortice ciclonico porterà maltempo e intensi fenomeni temporaleschi sulla Sicilia e sulla Calabria mentre nel resto del Paese tornerà a splendere il sole. Una situazione destinata ad evolversi repentinamente a causa di una nuova perturbazione da mercoledì.Continua a leggere

Centrodestra torna unito. Salvini - Berlusconi e Meloni : “Insieme per liberare L’Italia” : Il Centrodestra torna compatto nell'opposizione al governo Conte bis. Silvio Berlusconi, Matteo Salvini e Giorgia Meloni si sono incontrati a Milano per fare il punto della situazione (anche in vista delle prossime elezioni regionali) e rilanciare l'unità della coalizione: "Vogliamo liberare gli italiani da questa maggioranza".Continua a leggere

LIVE Atletica - Mondiali 2019 in DIRETTA : 4 ottobre - L’Italia si gioca tutto! Tamberi e Stano all’attacco - torna Filippo Tortu nella 4×100! : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE La presentazione delle gare di oggi – Il programma di oggi – Gli italiani in gara oggi – La presentazione della gara di Tamberi – La presentazione della gara di Stano Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE dei Mondiali 2019 di Atletica leggera, oggi venerdì 4 ottobre va in scena l’ottava giornata di gare a Doha (capitale del Qatar) e si tratta di un giorno ...