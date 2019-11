Giro di Sicilia – Presentata l’edizione 2020 | cinque tappe e 7700 metri di dislivello

Ciclismo : il 'Giro di Sicilia' arriva in Val di Noto : Palermo, 8 nov. (Adnkronos) - Cinque tappe, più un cronoprologo in apertura, pendenze che raggiungono i 7700 metri di dislivello e più tempo da dedicare alla scoperta dei luoghi e ad attività culturali. C'è tutto questo nel 'Giro della Sicilia' edizione 2020 (25 aprile-1 maggio) presentato oggi nell

Ciclismo : il ‘Giro di Sicilia’ arriva in Val di Noto : Palermo, 8 nov. (Adnkronos) – Cinque tappe, più un cronoprologo in apertura, pendenze che raggiungono i 7700 metri di dislivello e più tempo da dedicare alla scoperta dei luoghi e ad attività culturali. C’è tutto questo nel ‘Giro della Sicilia’ edizione 2020 (25 aprile-1 maggio) presentato oggi nella sede del Comune di Noto (Siracusa). Dopo le prime due edizioni svoltesi nell’area delle Madonie e dei Nebrodi e ...

Allerta Meteo rossa in Sicilia - a CaltaGirone scuole chiuse anche domani : scuole chiuse anche domani, sabato 26 ottobre, a Caltagirone, in provincia di Catania, dato il perdurare dell’Allerta Meteo rossa diffusa dalla Protezione civile regionale sulla Sicilia. Il sindaco di Caltagirone Gino Ioppolo, d’intesa con l’assessore alla Protezione civile Francesco Caristia, ha disposto la chiusura delle scuole di ogni ordine e grado. Dal municipio si raccomanda, inoltre, prudenza ai cittadini, e li si invita ...

Giro d’Italia 2020 - finalmente il Sud torna grande protagonista dopo le polemiche del 2019! Sicilia - Calabria - Basilicata e Puglia festeggiano - ma manca la Campania : Il Sud sarà grande protagonista del Giro d’Italia 2020, il Mezzogiorno tornerà ad avere un ruolo centrale nella Corsa Rosa che scatterà sabato 9 maggio da Budapest. Si tratta di un gradito ritorno per tutti gli appassionati di ciclismo che risiedono nel Meridione visto che nel 2019 la corsa a tappe che si snoda lungo il Bel Paese non aveva minimamente toccato questa zona d’Italia che il prossimo anno si rifarà alla grande dopo le ...

Il Giro d’Italia tra le bellezze Unesco di Sicilia : da Monreale alle Gole dell’Alcantara : Svelato oggi pomeriggio ufficialmente il percorso del Giro d’Italia 2020 che segna il ritorno della carovana rosa in Sicilia per tre tappe: la quarta, martedì 12 maggio, da Monreale ad Agrigento; la quinta, mercoledì 13 maggio, da Enna ai 1.800 metri di Piano Provenzana sull’Etna; e la sesta, giovedì 14 maggio, da Catania a Villafranca Tirrena, nel Messinese. Dopo tanti rumors arriva quindi l’ufficialità di un percorso che si ...

Giro d’Italia 2020 – Nibali entusiasta : “tre tappe in Sicilia - sono molto contento” : Vincenzo Nibali non nasconde tutto il suo entusiasmo per le tre tappe Siciliane del Giro d’Italia 2020 E’ stato svelato oggi il percorso del Giro d’Italia 2020: l’edizione 103 della Corsa Rosa avrà 3 cronometro e 7 arrivi in salita e vedrà l’esordio assoluto di Peter Sagan. Non era presente oggi agli Studi Rai di Milano Vincenzo Nibali, che attualmente si trova negli Stati Uniti, ma lo Squalo ha mandato un ...

Svelato in anticipo il percorso del Giro d’Italia 2020 : si torna in Sicilia - finale massacrante sul Fraiteve! : Il possibile percorso del Giro d’Italia 2020: dalla partenza in Ungheria al ritorno in Sicilia fino alla temibile scalata del monte Fraiteve che decreterà il vincitore Mancano solo pochi giorni e il percorso del Giro d’Italia 2020 verrà presentato ufficialmente. La ‘Stampa’ ha però Svelato alcune anticipazioni riguardanti il tracciato completo della Corsa in Rosa che si prospetta scoppiettante, ricca di emozioni e terribilmente… ...