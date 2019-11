Fi | Unità nazionale? Conte comico Disastro ex Ilva colpa del governo

4 novembre a Vittoria : festa dell’Unità nazionale e delle Forze armate : Celebrata anche a Vittoria la festa dell’Unità Nazionale e la giornata delle Forze armate. Santa Messa celebrata nella chiesa di San Giovanni Battista

Giorno dell’Unità nazionale e Giornata delle Forze Armate : le Frecce Tricolori colorano il cielo di Roma [FOTO] : In occasione del Giorno dell’Unità Nazionale e Giornata delle Forze Armate, il presidente della Repubblica Sergio Mattarella ha reso omaggio a quanti donarono la vita per la Patria al Sacello del Milite Ignoto all’Altare della Patria. Il Capo dello Stato, al suo arrivo a Piazza Venezia, accompagnato dal ministro della Difesa Lorenzo Guerini, e dal capo di stato Maggiore della Difesa, Enzo Vecciarelli, ha passato in rassegna il ...

4 Novembre : perché oggi si celebra il Giorno dell’Unità Nazionale e la Giornata delle Forze Armate : Sarà la città di Napoli quest’anno ad ospitare le celebrazioni conclusive dedicate al 4 Novembre. Dopo Trieste, il Giorno dell’Unità Nazionale e Giornata delle Forze Armate sarà celebrato con una manifestazione che si terrà sul Lungomare Caracciolo. Oltre al capoluogo campano, 35 città italiane saranno coinvolte nelle manifestazioni dedicate ad una ricorrenza particolarmente significativa per il nostro Paese. Il 4 Novembre ...

4 Novembre : Donazzan alle scuole - 'rispettate la storia - celebrate il Giorno dell'Unità nazionale' : Venezia, 31 ott. (Adnkronos) - Con una lettera inviata ai dirigenti, ai docenti e agli studenti di tutte le scuole del veneto, l’assessore regionale all’Istruzione e Formazione Elena Donazzan invita a celebrare il 4 Novembre, Giorno dell’Unità nazionale e delle Forze armate. “Lo scorso anno abbiamo

Lo spot della Difesa per il 4 Novembre - giorno dell’Unità nazionale e giornata delle Forze Armate : Un giovane che bacia una ragazza, un sub durante un’immersione, uno sciatore, una coppia a cena: sono tutte immagini che, a prima vista, appartengono al normale vissuto di ciascuno di noi. Questi i primi secondi con cui si apre il nuovo spot istituzionale realizzato dalla Difesa. Allargando le riprese si scopre, invece, che si tratta di scene tratte dal contesto difficile, coraggioso, fatto di rischio e sacrificio, che i militari italiani ...

4 novembre - Giornata dell'Unità nazionale : ecco perché è festa : perché festeggiamo il 4 novembre? La risposta in apparenza è semplice: si tratta della Giornata dell’Unità Nazionale e delle Forze Armate riconosciuta come tale perché da quel giorno, di ormai 100 anni fa, entrò in vigore l’armistizio di Villa Giusti firmato dall’Impero austro-ungarico e dal Regno d’Italia. Fu la fine della Prima Guerra Mondiale e l’Italia, come alleata alla Triplice Intesa, formata da Regno Unito, Francia e Russia, era tra le ...

Siria : Renzi - ‘curdi non vanno lasciati soli - comUnità internazionale intervenga’ : Roma, 9 ott. (AdnKronos) – “I nostri fratelli curdi hanno combattuto gli estremisti dell’ISIS distruggendo lo Stato Islamico. Lasciarli soli adesso è assurdo e profondamente ingiusto. La comunità internazionale non può fare finta di niente”. Lo scrive su twitter Matteo Renzi di Italia Viva.L'articolo Siria: Renzi, ‘curdi non vanno lasciati soli, comunità internazionale intervenga’ sembra essere il primo ...

Oggi in Israele cominciano le trattative tra il partito di Netanyahu e quello di Benny Gantz per formare un governo di Unità nazionale : Ieri in Israele il primo ministro Benjamin Netanyahu e Benny Gantz, leader del partito centrista Blu e Bianco che ha ottenuto la maggioranza relativa dei seggi alle elezioni della scorsa settimana, hanno deciso di cominciare le trattative per creare un governo

Israele - appello di Netanyahu : governo di Unità nazionale : Il premier uscente tende la mano al rivale centrista Benny Gantz per un «governo di unità nazionale». La replica è lapidaria: abbiamo vinto le elezioni, guideremo noi le trattative

Elezioni in Israele - Gantz chiede la guida di un governo di Unità nazionale : Con il 98% dei voti scrutinati, le seconde Elezioni politiche in Israele nel giro di quattro mesi non hanno risolto lo stallo politico: ancora una volta dalle urne non è infatti uscita alcuna chiara maggioranza. Il partito centrista dell'ex capo di stato maggiore Benny Gantz, Blu e Bianco, aumenta il suo vantaggio e ottiene due seggi in più rispetto al Likud del premier uscente Benjamin Netanyahu, 33 a 31; entrambi i partiti rimangono però ben ...

Netanyahu chiama Gantz : "Formiamo un Governo di Unità nazionale" : Il premier israeliano Benjamin Netanyahu ha invitato Benny Gantz, leader di Blu e Bianco, a unirsi a lui per formare un Governo di unità nazionale. Le elezioni in Israele hanno visto i due principali avversari ritrovarsi testa a testa, entrambi senza i numeri necessari per formare un esecutivo. “Incontriamoci, dobbiamo formare un Governo unitario”, ha sottolineato il leader del Likud rivolgendosi a Gantz in un video su ...

Il primo ministro israeliano Benjamin Netanyahu si è detto pronto a formare un governo di Unità nazionale con il centrista Benny Gantz : Il primo ministro israeliano Benjamin Netanyahu ha detto – dopo il risultato delle elezioni di martedì, in cui la sua coalizione ha ottenuto 55 seggi in Parlamento su 120, sei in meno di quelli necessari per governare – è necessario formare

Elezioni Israele 2019 : verso governo di Unità nazionale : Elezioni Israele 2019: verso governo di unità nazionale Elezioni Israele 2019: convocate per sbloccare lo stallo politico ereditato dai risultati del voto dello scorso 9 aprile, si sono risolte in un ulteriore impasse. I principali partiti, il Likud di Benjamin Netanyahu e Bianco e Blu di Benny Gantz, sono accreditati in una forbice tra i 31 e i 33 seggi quando è stato conteggiato circa il 92% dei suffragi. Ad affermarlo è il portale Haaretz, ...

Elezioni Israele - con Gantz e Netanyahu alla pari - Lieberman si scopre moderato e propone “l’Unità nazionale” : Al “Mago” stavolta la magia è riuscita soltanto a metà. Benjamin Netanyahu, il dominus della politica in Israele negli ultimi 12 anni, non è riuscito a portare la sua Alleanza verso la maggioranza dei 61 seggi. Cosa che lo avrebbe tenuto alla guida del governo ma che soprattutto gli avrebbe permesso di schivare i procedimenti giudiziari che lo aspettano all’inizio di ottobre. A conteggio quasi terminato (92%) è evidente “che Netanyahu ha fallito ...