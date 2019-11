E’ fuori pericolo la donna accoltellata ieri mattina a bordo di un Frecciarossa

Giorgio Tirabassi - sospiro di sollievo per l’attore romano : «È fuori pericolo». E lui scrive su Facebook : «Sto bene» : Giorgio Tirabassi è stato colpito da infarto ma ora è fuori pericolo. A riferirlo è l’agenzia Adnkronos, citando “fonti vicine alla famiglia”. Nella mattinata, poi, è comparso un messaggio dello stesso Tirabassi su Facebook in cui tranquillizzava tutti i suoi fan: «Amici e conoscenti voglio tranquillizzare tutti. Sto bene e in buone mani». L’attore romano, 59 anni, è attaulamente ricoverato all’ospedale di Avezzano ...

Ciclismo – Arrivano terribili notizie per Edo Maas : è fuori pericolo - ma resterà paraplegico : notizie drammatiche per Edo Maas: il giovane ciclista della Sunweb resterà paraplegico dopo l’incidenta al Piccolo Lombardia Il 6 ottobre un incredibile incidente al Piccolo Lombardia, la versione per giovani del Lombardia, ha infranto tutti i sogni del giovane Edo Maas. Promessa olandese del Ciclismo, 19enne della squadra giovanile della Sunweb, Edo è stato investito da una vettura entrata incredibilmente nel persorso gara forzando ...

Torino - Suv travolge 5 bambini fuori da un asilo : tre feriti - uno è in pericolo di vita : Cinque bambini sono stati travolti da un Suv vicino a un asilo di Chieri, in provincia di Torino. Tre di loro sono rimasti feriti. Uno, trasportato in elicottero all’ospedale Regina Margherita di Torino, è in pericolo di vita. Anche altri due piccoli sono in ospedale, ma con ferite meno gravi, uno in codice giallo al Regina Margherita l’altro in codice verde a Chieri. L’incidente, sul quale indagano i carabinieri, è avvenuto vicino all’asilo La ...

'Striscia' - Renzi replica al finto fuorionda : "Ho scherzato ma non sottovaluto le conseguenze pericolose" : Il video, mandato in onda nella puntata di esordio del tg satirico, è stato realizzato grazie al deepfake

Sigarette elettroniche - è allerta negli Usa : 7 morti - “livelli pericolosi di una sostanza cancerogena”. Evitare gli acquisti online o fuori dall’Ue : E’ allerta negli Stati Uniti dove si sono verificati 7 decessi a causa delle Sigarette elettroniche. Quale la reale causa della morte? Si indaga, nonostante gli esperti specifichino che nell’Unione Europea la vendita delle e-cig è regolamentata da leggi ben precise che tutelano i consumatori riducendo al minimo i rischi. I casi in cui le Sigarette elettroniche possono risultare letali sono infatti legate a un erroneo o illecito ...