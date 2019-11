Fonte : Blastingnews

(Di venerdì 8 novembre 2019) Nella loro abitazione di, tra i quartieri di Sant’Avendrace e Is Mirrionis, avevano creato un vero e propriodella droga sintetica. I carabinieri la scorsa sera hanno recuperato infatti une trecento grammi dipurissima che – se venduta nel mercato al dettaglio – avrebbe potuto fruttare350 mila euro. Marco Floris, 33 anni,tano, meglio conosciuto negli ambienti dello spaccio come il “” e la sua compagna, Ivana Andrea Pusceddu, 27 anni, anche lei di, sono stati arrestati la scorsa sera dai carabinieri con la pesante accusa di detenzione e spaccio di sostanze stupefacenti. All’interno dell’appartamento i militari hanno anche recuperato una decina di grammi di cocaina e marijuana. I due, dopo tutte le formalità di rito, sono stati accompagnati nel carcere di Uta, in attesa di essere sentiti dal pubblico ministero ...

Ventogal : Cagliari: oltre un chilo di ketamina nel laboratorio casalingo, in manette il 'Chimico' - LorenzoOlivier : RT @Giusylo3: Visto che anche stasera non ti priverai di una diretta TV, oltre ai calcinacci porta anche questa foto, Via Timavo, CAGLIARI.… - niccneime : RT @Giusylo3: Visto che anche stasera non ti priverai di una diretta TV, oltre ai calcinacci porta anche questa foto, Via Timavo, CAGLIARI.… -