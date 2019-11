Toyota - Al via la joint venture con Byd per batterie e auto elettriche

Fonte : quattroruote

(Di giovedì 7 novembre 2019) Laha siglato un accordo con la cinese Byd per costituire unaattiva nella ricerca e nello sviluppo di. La nuova società avrà sede in Cina e sarà partecipata dalle due aziendemobilistiche con quote paritetiche del 50%. Gli obiettivi della. Laavrà il compito di progettare e sviluppare veicoli a batteria su una piattaforma specifica e le relative componenti, potendo contare su personale già attivo su analoghi progetti. Lae la Byd, infatti, hanno intenzione di trasferire alla nuova realtà ingegneri e dipendenti attualmente coinvolti in attività di ricerca e sviluppo su. Con la costituzione della società congiunta si dà seguito all'accordo di collaborazione annunciato lo scorso luglio con cui le due società avevano rivelato l'intenzione di sviluppare congiuntamente ...

