Sky | Marani | “non si doveva arrivare fin qui | sbagliano anche De Laurentiis ed Ancelotti”

Fonte : forzazzurri

(Di giovedì 7 novembre 2019) Matteo, vice direttore di Sky, ha analizzato così il momento, assai delicato, che sta attraversando il Napoli. Queste le parole rilasciate all’emittente satellitare: “Sicuramente ci sara’ una multa per i calciartori, il Napoli prendera’ provvedimenti. Ma perche’ si è arrivati fin qui? Serviva davvero questa prova di forza? Desi è fatto molto apprezzare, dal sottoscritto, quando ha sostenuto l’allenatore, mentre oggi lo ha indebolito in maniera chiara, netta. E’ fuori discussione il fatto che un club possa prendere le proprio decisioni, ma è surreale che un allenatore dichiari che non le condivide. Poi, l’arrivo del figlio del Presidente, ha creato ulteriore tensione. In certi casi, non bisogna riprodurre tempeste, ma bisogna restare bassi per cercare un altro tipo di clima. Perche’ si è dovuto, invece, ...

