Scossa di terremoto fra Lazio e Abruzzo | i dati ufficiali dell'INGV

L'Aquila - forte Scossa di terremoto : panico tra la gente in strada : Luca Sablone Magnitudo provvisoria compresa tra 4.4 e 4.9: ipocentro a 14 km di profondità. Sisma avvertito anche a Roma e a Napoli forte scossa di terremoto a Balsorano, in provincia de L'Aquila. Stando alle prime informazioni diramate, la magnitudo sarebbe compresa tra 4.4 e 4.9. Secondo l'Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia (INGV) l'epicentro si trova a 5 chilometri a sud-est di Balsorano, che ha poco meno di 3.500 ...

Terremoto - forte Scossa tra Lazio e Abruzzo : “Sequenza diversa da quella dell’Italia centrale” : E’ una sequenza sismica diversa da quella dell’Italia centrale ad avere attivato il Terremoto avvenuto al confine tra Abruzzo e Lazio, alla profondità di 14 chilometri, e la cui magnitudo è stata ricalcolata in 4,4. “Si tratta di un altro sistema di faglie”, ha detto all’ANSA il sismologo Alessandro Amato, dell’Istituto nazionale di Geofisica e Vulcanologia (Ingv). “Si tratta comunque – ha ...

Terremoto - forte Scossa tra Lazio e Abruzzo : paura da Roma a Pescara - epicentro al confine Sora-Balsorano. Sesto grado Mercalli - si temono danni : Una scossa di Terremoto di magnitudo 4.4 ha colpito alle 18:35 di oggi pomeriggio l’Italia centrale, al confine tra Lazio e Abruzzo. La scossa si è verificata a 14km di profondità tra Sora e Balsorano, tra le province di Frosinone e L’Aquila, ed è stata distintamente avvertita su tutto il territorio laziale e abruzzese, da Roma a Pescara. Nelle aree epicentrali, la gente impaurita è fuggita dalle proprie abitazioni e si è riversata ...

Terremoto di magnitudo 4.4 in Abruzzo La Scossa avvertita a Roma e Napoli : L’epicentro in provincia dell’Aquila. Ad Avezzano e altre località gli abitanti si sono riversati in strada

