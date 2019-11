Raffaella Fico non escludo un ritorno di fiamma con Mario Balotelli

Raffaella Fico svela in tv mia figlia è stata vittima di razzismo all’asilo : Ospite del programma “Storie Italiane” la showgirl Raffaella Fico ha difeso l’ex compagno Mario Balotelli, offeso con cori razzisti durante la partita Verona – Brescia di domenica scorsa: “All’epoca quando stavo con lui, e facevo le serate in discoteca, mi è capitato che quando io entravo mi facevano il verso della scimmia perché stavo con lui. E’ capitato un episodio bruttissimo all’asilo qualche anno fa. Una ...

Raffaella Fico difende Balotelli : scontro con la Falchi a Storie Italiane : Storie Italiane: Raffaella Fico difende Mario Balotelli e si scontra con Anna Falchi Accesa discussione tra Raffaella Fico e Anna Falchi nella puntata di Storie Italiane di oggi, giovedì 7 novembre 2019. Intervenuta per difendere Mario Balotelli dopo i cori razzisti fatti contro di lui nei giorni scorsi da alcuni tifosi, Raffaella Fico a Storie Italiane ha denunciato a gran voce che anche la figlia Pia è spesso vittima di razzismo, o meglio ...

Raffaella Fico : "Balotelli? Siamo molto amici come genitori. Sono single con tanti corteggiatori" : Raffaella Fico, ospite di 'Un giorno da pecora' con Giorgio Lauro e da Geppi Cucciari sulle frequenze di Rai Radio 1, ha commentato i fatti che hanno visto protagonista l'ex compagno (e padre di sua figlia Pia), Mario Balotelli. Durante l'incontro di calcio Brescia - Verona, il calciatore è stato raggiunto da alcune offese, a sfondo razzista, da parte di alcuni tifosi non ancora identificati.prosegui la letturaRaffaella Fico: "Balotelli? ...

Mario Balotelli insultato a Verona - Raffaella Fico lo difende : “È italiano a tutti gli effetti” : “Gli insulti razzisti a Mario? Ci siamo incontrati dopo la partita col Verona, sicuramente era triste e nervoso, una reazione normale: a chiunque fa male esser insultato, è una cosa brutta che fa male”. A dirlo è Raffaella Fico, la showgirl ex compagna di Mario Balotelli che in un’intervista ai microfoni di “Un Giorno da Pecora” su Rai Radio 1 si è schierata in sostegno del padre di sua figlia, insultato mentre era in campo a ...

