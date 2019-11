Problema cardiaco per un bimbo di 10 anni | ha un malore a scuola | rianimato è ancora in

Fonte : meteoweb.eu

(Di giovedì 7 novembre 2019) Un bambino di 10e’ statodopo unavuto a, a Milano, dovuto a una patologia cardiaca. E’ accaduto oggi alle 17. Secondo quanto riferito dalla polizia, il piccolo e’ stato male durante una attivita’ extrascolastica ed e’ stato soccorso dal personale del 118 che lo hae trasportato in ospedale. Al momento le sue condizioni sono serie ma non e’ in pericolo di vita. L'articoloper undi 10: ha unin gravi condizioni Meteo Web.

fetfruners : @altemaree Ale guarda che se mi fermo un secondo scoppio a piangere. È un problema cardiaco che già si è presentato… - ilriccionesauna : Stanotte ho sognato di vomitare sangue. Il mio tipo ha sognato che finivo al pronto soccorso per un problema cardiaco. Serenità - Duck170 : RT @Cyclingtimenews: #ricordiamolo Il 2 novembre 2004 muore a causa di un problema cardiaco Gerrie #Knetemann. Aveva 53 anni ?? ???? L'olande… -