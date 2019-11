Monster Hunter World | Iceborne | in arrivo i crossover con Resident Evil e Horizon | Zero

Monster Hunter World : Iceborne - Capcom svela la roadmap degli aggiornamenti della versione PC : Dopo aver annunciato la tanto attesa data di uscita della versione PC di Monster Hunter World: Iceborne, Capcom poche ore fa ha svelato anche la roadmap degli aggiornamenti gratuiti post-lancio per questa versione.Il primo aggiornamento gratuito (ver. 11.50.00) arriverà ad inizio febbraio, dunque un mese dopo il lancio della versione PC di Iceborne, e includerà il temibile Rajang (con annesso il bioma vulcanico per le Terre Guida e nuovi ...

Monster Hunter World : Iceborne su PC ha una data di uscita : Capcom ha finalmente svelato la data di uscita di Monster Hunter World: Iceborne su PC. I cacciatori potranno mettere le mani sulla nuova espansione a partire dal 9 gennaio del prossimo anno.La data non è sorprendente considerando che già da qualche tempo era trapelata la notizia del suo arrivo ad inizio anno. Tuttavia, una data di uscita precisa è sempre piacevole, e visto che si tratta dei primi di gennaio, sicuramente farà felice tutti i ...

Monster Hunter World : Iceborne dà il benvenuto al primo aggiornamento gratuito : Il primo importante aggiornamento gratuito per l'acclamata espansione Monster Hunter World: Iceborne è ora disponibile, mantenendo viva la tradizione della serie di un robusto supporto post-lancio, espandendo ancora di più il già massiccio contenuto end-game. Vediamo si seguito il comunicato ufficiale Namco per tutti i dettagli:Leggi altro...

Arriva il primo aggiornamento gratuito per Monster Hunter World : Iceborne : Il primo importante aggiornamento gratuito per l'acclamata espansione Monster Hunter World: Iceborne è ora disponibile, mantenendo viva la tradizione della serie, di un robusto supporto post-lancio, espandendo ancora di più il già massiccio contenuto end-game. Vediamo si seguito il comunicato ufficiale Namco per tutti i dettagli:Leggi altro...

Monster Hunter World Iceborne : Disponibile il primo aggiornamento : Il primo importante aggiornamento gratuito per l’acclamata espansione Monster Hunter World: Iceborne è ora Disponibile, mantenendo viva la tradizione della serie, di un robusto supporto post-lancio, espandendo ancora di più il già massiccio contenuto end-game. L’aggiornamento gratuito offre sfide ancora più impegnative da completare, tra cui il tanto amato ferocissimo Rajang, altri mostri ...

Monster Hunter World raggiunge quota 14 milioni di copie distribuite : Le distribuzioni totali in tutto il mondo e le vendite digitali per Monster Hunter: World hanno superato quota 14 milioni, ha annunciato Capcom.Monster Hunter: World è stato lanciato per la prima volta su PlayStation 4 e Xbox One in tutto il mondo il 26 gennaio 2018, in seguito è arrivata la versione PC il 3 agosto 2018.Un'espansione, Monster Hunter World: Iceborne, è stata pubblicata per PlayStation 4 e Xbox One il 6 settembre ed è prevista per ...

Monster Hunter World : Iceborne e Resident Evil si incontrano in un evento crossover : Per quanto possa suonare strano, Resident Evil metterà piede nelle pericolose lande pullulanti di mostri di Monster Hunter World: Iceborne.Tempo fa Capcom aveva promesso che il supporto post lancio di Iceborne sarebbe stato "divertente" e quelle dichiarazioni fanno inevitabilmente capolino nella nostra mente ora che sappiamo dell'arrivo di un crossover tra Iceborne e niente meno che la famosissima saga survival horror.Per l'occasione, dunque, ...

Gli sviluppatori di Monster Hunter World parlano di Iceborne - di record di vendite e di giochi next-gen - intervista : A marzo dello scorso anno, Monster Hunter World ha raggiunto un traguardo straordinario. Con le sue 7,9 milioni di copie vendute, è diventato il gioco Capcom più venduto di sempre, superando non solo tutti gli altri capitoli della serie Monster Hunter, ma anche tutte le incarnazioni di Resident Evil.Ad un anno di distanza dal lancio, Monster Hunter World è ancora un titolo giocatissimo che si posiziona costantemente nella top 10 dei più giocati ...

Monster Hunter World : Iceborne - Capcom svela la scaletta dei contenuti in arrivo nei prossimi mesi - tra nuovi mostri ed eventi di collaborazione : Capcom ha svelato la scaletta dei contenuti in arrivo nei prossimi mesi per i giocatori di Monster Hunter World: Iceborne.Il primo aggiornamento gratuito, come già annunciato in precedenza, sarà disponibile il 10 ottobre e introdurrà nel Nuovo Mondo il ferocissimo Rajang e modifiche agli alloggi personali del giocatore (tra cui la possibilità di invitare altri giocatori). A novembre invece i giocatori PS4 potranno intraprendere la prima delle ...