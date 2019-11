Imperia | saluto romano non è reato | assolti in 2

Fonte : ilgiornale

(Di giovedì 7 novembre 2019) Marco Della Corte Una forma diche fece molto discutere nel corso di un episodio del 2015, durante le celebrazioni funebri in onore ai caduti Rsi a Sanremo: il giudice assolve Manuela Leotta ed Eugenio Ortiz "Il fatto non costituisce": con tali parole Sonia Anerdi, giudice monocratico del tribunale di, ha assolto Manuela Leotta, assessore del comune di Diana Castello () ed esponente di Forza Nuova ed Eugenio Ortiz, residente a Sanremo, dall'accusa di apologia di fascismo. Tutto accadde il 26 aprile 2015, quando i due avevano esibito ile gridato "presente" durante una celebrazione in memoria dei caduti della Repubblica sociale italiana svoltasi presso il cimitero di Sanremo. Come si legge dall'agenzia Ansa, la sentenza, con cui sono statii due imputati in questione, può contare su diversi precedenti da parte della ...

