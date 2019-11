Golden power | il piano di Huawei su cybersecurity e 5G

" Golden power? Bene - ma per tuttiCosì il 5G rivoluzionerà il mondo" : Dalle infinite applicazioni del 5G ai piani del colosso cinese in Italia ed Europa fino al golden power e ai rischi di guerra fredda tech. Intervista al capo dei rapporti istituzionali Zte Italia Segui su affaritaliani.it

Il Governo rafforza la Golden power - Trump soddisfatto : Il Governo riproporrà in forma di emendamento al decreto sulla cyber sicurezza il contenuto del decreto sulla Golden Power emanato a luglio dal precedente Governo e decaduto. Lo hanno riferito ALL’ANSA alcuni partecipanti alla riunione di maggioranza svoltasi ieri sera per esaminare gli emendamenti al decreto sulla cyber sicurezza. Le norme saranno presentate forse già stasera o domani alle Commissioni della Camera che ...

Cybersecurity : ok cdm a dl - c’è misura Golden power su borsa : Roma, 19 set. (AdnKronos) – Via libera del Consiglio dei ministri al decreto legge recante disposizioni urgenti in materia di perimetro di sicurezza nazionale cibernetica. Nel provvedimento, a quanto si apprende, contiene la norma sulla golden power per borsa italiana.L'articolo Cybersecurity: ok cdm a dl, c’è misura golden power su borsa sembra essere il primo su CalcioWeb.