Sindrome della brava ragazza | cos’è e come puoi liberartene

Fonte : vanityfair

(Di mercoledì 6 novembre 2019) SMETTI DI ANDARE “OLTRE”SPEZZA LA ROUTINECOMINCIA A DIRE DI NOCERCA DI “SGARRARE” RISPETTO AI TUOI STANDARDDIVERTITI A INVERTIRE CERTE SEQUENZEFAI IL PIENO DI STIMOLI NUOVIESPRIMI IL TUO PUNTO DI VISTADELEGAINTRODUCI QUALCHE NOVITÀ NEL TUO LOOKNOTASTAI QUANDO SEI MENO “” DEL SOLITOEssere buona è una bella cosa. Avere la “” no. Perciò, tanto per cominciare, è bene non confondersi. «La persona buona agisce in base a puri slanci di generosità ed è sempre padrona delle sue scelte. Chi ha la “”, invece, tende a comportarsi bene per ottenere approvazione e apprezzamento da parte degli altri» spiega Laura Rivolta, psicoterapeuta di Milano. «Ciò significa che a volte, dietro lasempre educata, sempre sorridente e sempre disponibile, può celarsi una persona ingabbiata in dinamiche e schemi di comportamento predefiniti e ...

Agenzia_Ansa : Ubriaco senza aver bevuto alcol, il curioso caso negli Usa Uomo con sindrome della fermentazione, produceva etanolo… - VivereLaVitaaa : RT @PediatriaOggi: 'Non è spaventosa. È eccitante” Lei si chiama Sofia ed è una bambina affetta dalla Sindrome di Down che in un video pubb… - trimpa48 : RT @PediatriaOggi: 'Non è spaventosa. È eccitante” Lei si chiama Sofia ed è una bambina affetta dalla Sindrome di Down che in un video pubb… -