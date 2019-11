Roma | Fonseca senza peli sulla lingua | “sono disposto a ridurmi lo stipendio per avere

Roma-Napoli - Fonseca : “ottima partita - ma non abbiamo ottenuto ancora nulla” : Ottima prestazione e grande risultato nel pomeriggio per la Roma. Il tecnico Paulo Fonseca può ritenersi soddisfatto della vittoria ottenuta dai suoi uomini contro il Napoli. Ai microfoni di Sky Sport, ecco le sue dichiarazioni: “Non abbiamo ottenuto niente ancora, pensiamo alla prossima partita. E’ importante la vittoria di oggi in termini di classifica, ma il prossimo match è quello che più conta. Siamo partiti bene, ma dopo ...

Roma rigenerata dalla cura Fonseca : gol ed entusiasmo per puntare all’Europa! Disastro Napoli : così la Champions si allontana : La Roma supera 2-1 il Napoli e vola al terzo posto in piena zona Champions: partenopei in difficoltà, con 6 punti in 5 partite l’Europa si allontana L’11° turno di Serie A si apre con Roma-Napoli, big match dà il via ad un pomeriggio di grande calcio nel quale ci saranno anche Bologna-Inter e il Derby della Mole fra Torino e Juventus. Se l’antipasto dell’Olimpico è indice dello spettacolo della giornata, ne vedremo ...

Magica Roma - è una squadra da scudetto : Napoli ko - la squadra di Fonseca punta la vetta della classifica [FOTO] : Roma-Napoli – E’ andato in archivio un bellissimo scontro per le zone altissime della classifica, in campo Roma e Napoli che si sono affrontate nel primo match dell’11^ giornata del campionato di Serie A, le due squadre hanno disputato un match dall’alto tasso tecnico, una partita che ha regalato spettacolo ed emozioni. Continua il momento magico della Roma, gli uomini di Fonseca hanno disputato un’altra ...

Roma-Napoli 0-0 La Diretta Formazioni ufficiali : Fonseca sceglie Cetin - Ancelotti con Manolas e Rui : Si apre con l'interessantissima sfida tra Roma e Napoli il programma dell11a giornata di Serie A, alle ore 15 di questo sabato di campionato. I giallorossi hanno conquistato il quarto posto della...

La Roma riceve il Napoli : Fonseca pensa a Cetin al fianco di Smalling : Roma – Il big match dell’11esima giornata tra Roma e Napoli si disputerà quest’oggi alle ore 15 allo stadio Olimpico capitolino. Le due formazioni sono separate da un solo punto in classifica, con i giallorossi davanti dopo aver approfittato del pareggio infrasettimanale dei partenopei e conquistando 3 punti pesantissimi sul campo dell’Udinese. La trasferta in Friuli ha dato ulteriore slancio ai ragazzi di Paulo Fonseca, ...

Garcia : ”Roma-Napoli? Partita da tripla. Fonseca è cambiato in Italia e…” : Garcia: Fonseca è cambiato in Italia, ha capito che ogni gara ha una storia a se, ma non avendo tutta la rosa a disposizione, dovrà fare di necessità-virtù A Radio Marte, nella trasmissione “Si gonfia la rete”, è intervenuta Claudia Garcia, giornalista, per parlare della Partita di campionato che si giocherà domani tra la Roma ed il Napoli. “Sono stata a Roma ed a Napoli recentemente, ho parlato con Fonseca e mi è sembrato un ...

Probabili formazioni Roma-Napoli : tante sorprese per Fonseca - dal 1' Insigne e Mertens : Probabili formazioni Roma Napoli – L’undicesima giornata del campionato di Serie A si apre con il big match Roma-Napoli. Entrambe le squadre hanno ambizioni di alta classifica e ancora molto da dimostrare in questo torneo. Il tecnico giallorosso Fonseca deve ancora rispondere alla lunga lista di infortunati, ma c’è qualche notizia positiva: rientrano Spinazzola e Juan Jesus, salgono le chance di vedere finalmente ...

Roma-Napoli - Fonseca dà qualche indicazione di formazione : da Spinazzola a Cetin - poi elogia Ancelotti : Vigilia di campionato per la Roma. Paulo Fonseca ha parlato in conferenza stampa alla vigilia della gara contro il Napoli. Sulla possibile riduzione della squalifica ad Ancelotti, visto che gli azzurri hanno presentato ricorso urgente, Fonseca ha commentato: “Ancelotti è un grandissimo allenatore che ha vinto in grandi squadre, ha grandi capacità. Lo rispetto molto, è un uomo onesto e serio, mi piace molto. Mi aspetto che domani ...

Roma - così Fonseca ha riportato fiducia e gioco : giallorossi più forti degli infortuni ed errori arbitrali : La 10^ giornata del campionato di Serie A ha lasciato indicazioni anche e soprattutto per le zone alte della classifica, continua il momento ottimo della Roma con la squadra di Fonseca che punta almeno la qualificazione in Champions League. Dopo l’ultima stagione altalenante la Roma ha trovato fiducia ma soprattutto risultati merito principalmente dell’allenatore che è entrato subito nella mentalità del calcio italiano e di una ...

Roma-Napoli - probabili formazioni : Mertens guida gli azzurri - Fonseca punta su Dzeko : L'undicesima giornata di Serie A si aprirà con l'anticipo che si giocherà allo stadio Olimpico di Roma sabato 2 novembre alle ore 15 e vedrà andare in scena il 'derby del sole' tra Roma e Napoli. Due squadre che in questo momento sono in piena lotta per un piazzamento in Champions League. I padroni di casa, infatti, nell'ultimo turno di campionato hanno sorpassato proprio gli azzurri in classifica, balzando al quarto posto con 19 punti, contro i ...

Udinese-Roma - Fonseca : “Non abbiamo mai rinunciato a giocare. L’espulsione di Fazio? Non commento” : “Questa squadra ha un grande carattere, ha capito quando è stato il momento di difendere senza rinunciare ad attaccare. Nonostante l’inferiorità numerica per un’ora di gioco, non abbiamo mai rinunciato a giocare e abbiamo segnato tre gol in dieci uomini. L‘espulsione di Fazio? Non commento”. Così Paulo Fonseca ha commentato la vittoria della Roma per 4-0 sull’Udinese grazie ai gol di Zaniolo, Smalling, ...