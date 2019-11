Lo scudo penale non c' entra | ArcelorMittal va via per ragioni industriali | ha

Fonte : agi

(Di mercoledì 6 novembre 2019) Il motivo che ha portatoa recedere dall'investimento nell'Ilva non è la clausola per la tutela, ma la non sostenibilità dell'investimento con una produzione di acciaio ridotta. Lo ha detto il premier Giuseppe Conte in conferenza stampa dopo l'incontro con i vertici della multinazionale indiana a Palazzo Chigi: "Il governo ha dichiarato la disponibilità ad introdurre lo", ha detto Conte, ma è emerso chiaramente nel corso della discussione alla presenza dei vari ministri è che lo"non è la vera causa del disimpegno e del recesso". "Lonon è un falso problema". "Un piano di esuberi da 5 mila persone" "L'azienda ritiene che non sia sostenibile economicamente l'impianto produttivo e non sia possibile garantire i livelli occupazionali", ha detto il presidente del Consiglio. "Ci è stato presentata necessità di una riduzione ...

