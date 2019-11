La mantella | un classico da reinterpretare con stile

Fonte : dilei

(Di mercoledì 6 novembre 2019) Laè un capo, che fa venire in mente quelloOld England, troppo spesso liquidato come vecchiotto e superato: errore! Laè tornata: reinterpretata, glamour, super stilosa. Prendete appunti! La: premessa A me lapiace. Sarà che mi fa pensare a Cappuccetto Rosso, ai miei vestitini di bambina e a come vesto io stessa le mie figlie, ma devo dire che è un capo che amo molto. E’ perfetta per la mezza stagione, ideale, in versione cerata, quando piove, comoda anche se abbiamo piccoli da prendere in braccio, purché abbia i fori per le maniche. Insomma, le occasioni per indossarla ci sono! La: in versionerivisitato Se avete il timore che lafaccia un po’ troppo “vecchio look della zia”, allora abbinatela a capi strong: una camicia bianca destrutturata, magari più lunga, in modo che esca un ...