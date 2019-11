Ex Ilva | vertice a palazzo Chigi

Fonte : ilsole24ore

(Di mercoledì 6 novembre 2019) Alla riunione hanno partecipato il premier Giusppe Conte, i ministri Stefano Patuanelli, Roberto Gualtieri, Giuseppe Luciano Provenzano, Roberto Speranza, Teresa Bellanova e il sottosegretario Mario Turco. Per ArcelorMittal erano presenti il patron Lakshmi Mittal e il figlio Adyta Mittal.

petergomezblog : Ex Ilva, ArcelorMittal annuncia l’addio: “Via entro un mese. Senza scudo penale impossibile produrre”. Vertice stra… - Etruria72 : Ex Ilva, Arcelor gioca a poker con governo e lavoratori. “Anche con scudo penale non rispettiamo il contratto”. Ver… - aderenzis1 : Ex Ilva, via il vertice a Palazzo Chigi. ArcelorMittal: 'Scudo penale essenziale' -