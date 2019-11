Election day.Virginia,parlamento ai dem

I democratici hanno conquistato il controllo del Senato,in,all'Day 2019 per il rinnovo deldello Stato Usa. Il democratico Andy Beshear dichiara di aver vinto la corsa a governatore in Kentucky contro il repubblicano uscente, Matt Bevin, sostenuto dal presidente Trump. Bevin si rifiuta di concedere la vittoria allo sfidante. I seggi hanno chiuso anche in Mississippi, terzo Stato chiave, insieme al Kentucky e alla, di questoDay del 2019 negli Stati Uniti(Di mercoledì 6 novembre 2019)