Rilevate microplastiche negli scampi della Sardegna

(Di martedì 5 novembre 2019) Glie i gamberi viola che vivono nelle profondità dei marisono contaminati da microplastiche. È quanto emerge da una ricerca di alcuni studiosi dell'università di Cagliari in collaborazione con i colleghipolitecnica delle Marche. Entrambe le specie raccolte nelle acque sarde mostrano un'elevata contaminazione da microplastiche, prevalentemente composte di polietilene, il principale costituente degli imballaggi eplastica monouso. Le differenti modalità di nutrizione di queste due specie rendono conto anchedifferente distribuzione delle microplastiche nei loro tratti digerenti. I risultati dello studio, pubblicati sulla rivista "Environmental Pollution", rappresentano l'ennesimo monitoricerca scientifica - si legge in una nota dell'ateneo sardo - a perseguire le strategie di sviluppo sostenibile indicate dall'Onu, nel caso specifico ...