Oprah Winfrey ospita in esclusiva la 22enne affetta da nanismo | “I miei genitori adottivi

Non ho figli e non mi pento - Oprah Winfrey e le altre vip childfree : "Non ho figli e non mi pento ". Quello di Oprah Winfrey sembra quasi un "coming out". La conduttrice è una sostenitrice del movimento " childfree ", di cui fanno parte tutte quelle donne realizzate pur non essendo madri. Ancora oggi, nella società, esiste il pregiudizio secondo cui una donna possa sentirsi completa solo ricoprendo il ruolo di genitrice e moglie. Ma come ricorda la conduttrice, avere un figli o è una gioia ma anche una ...

Oprah Winfrey non si è sposata e non ha avuto figli : «Non ho rimpianti» : Oprah Winfrey, 65 anni, è una delle donne più potenti d'America. Produttrice, conduttrice, autrice, a guardarsi indietro non ha paura. Per come ha vissuto la sua vita, ha rivelato a People, non ha rimpianti. Anche se non si è sposata, anche se non ha avuto figli. Il suo compagno, l'anima gemella, Oprah, l'ha incontrata nel ...