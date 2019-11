Omicidio Sacchi | domani i funerali all’Appio Latino

Fonte : romadailynews

(Di martedì 5 novembre 2019) Roma –, mercoledì 6 novembre, si svolgeranno idi Luca, il 24enne ucciso con un colpo di pistola la notte tra il 23 e il 24 ottobre a Colli Albani. La funzione avrà luogo in zona Appio. La famigliaha chiesto di vivere con riservatezza il giorno dell’addio al 24enne, chiedendo rispetto per il dolore e per il defunto, ringraziando chi comprenderà la richiesta. Intanto proseguono le indagini dell’Autorità Giudiziaria in merito all’di: il pm interrogherà circa dieci testimoni. Prima di iniziare le audizioni, gli inquirenti analizzeranno i tabulati telefonici delle persone coinvolte nell’. I tabulati dovrebbero giungere in Procura entro oggi. Tra i vari testimoni che saranno interrogati potrebbe esserci anche Anastasiya, la fidanzata di Luca, che era col ragazzo la notte ...

MediasetTgcom24 : Omicidio Luca Sacchi, mercoledì i funerali del ragazzo ucciso a Roma #lucasacchi - robertosaviano : Roma è diventata l'hub della coca (e non solo) in Italia. Se l'omicidio Sacchi si configura come interno alle dinam… - carlosibilia : Lo sciacallaggio non ha limiti. Dopo aver mentito inventando una inesistente riduzione dei fondi alle… -