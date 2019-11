MSI Alpha 15 sono i nuovi notebook per gli appassionati di giochi con prezzi da 1 199 euro

Fonte : ilfattoquotidiano

(Di martedì 5 novembre 2019) Glidi videogradiranno l’arrivo in commercio deiMSI15, che hannoa partire da 1.199. Tecnicamente parlando, la novità è la scheda grafica Radeon RX 5500M con 4 GB di memoria dedicata, che consente di giocare in modo fluido a una risoluzione di 1080p. Oltre a questo, la tecnologia FidelityFX consentirà di apprezzare gli effetti visivi senza impattare sulle prestazioni. Ad affiancarla ciil processore AMD Ryzen 7 e schermi FreeSync da 15,6 pollici con risoluzione di 1.920 x 1.080 pixel e frequenze di aggiornamento di 144 Hz o 120 Hz. Significa che le immagini vengono aggiornante fino a 144 o 120 volte al secondo, per offrire esperienze di gioco il più fluide possibili e prive di artefatti grafici. La quantità massima di memoria RAM che si può installare è di 64 GB, per l’archiviazione dei datiprevisti sia ...

