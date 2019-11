Le star che hanno parlato apertamente dei loro problemi mentali

3 skin guru in Italia che sono la garanzia di una pelle da star : Le skin guru Italiane per sentirsi come una star di HollywoodLe skin guru Italiane per sentirsi come una star di HollywoodLe skin guru Italiane per sentirsi come una star di HollywoodLe skin guru Italiane per sentirsi come una star di HollywoodLe skin guru Italiane per sentirsi come una star di HollywoodLe skin guru Italiane per sentirsi come una star di HollywoodLe skin guru Italiane per sentirsi come una star di HollywoodLe skin guru Italiane ...

I manifestanti iracheni sono pronti a restare in piazza : Il parlamento è nel caos e il primo ministro non intende dimettersi. Intanto importanti esponenti religiosi hanno dato il loro sostegno alle richieste di un profondo rinnovamento del paese. Leggi

Web Summit 2019 - apre a Lisbona il grande festival delle startup. “Ecco perché all’Europa non serve un'altra Amazon” : Fra i più importanti eventi in fatto di digitale, in appena sette anni è arrivato a 70 mila visitatori, oltre duemila nuove imprese e 11 mila amministratori delegati. E il suo inventore, irlandese di 37 anni, spiega come mai non bisogna guardare alla Silicon Valley per creare...

**Ue : Berlusconi - ‘ingresso Lega in Ppe non all’odg - scelga da che parte stare’** : Roma, 3 nov. (Adnkronos) – E’ realistico pensare ad una Lega nel Partito popolare europeo? ‘Il tema non è l’ingresso nel Ppe, che non è all’ordine del giorno. Il tema è che la Lega in Europa deve scegliere da che parte stare. Se rimanere isolata in una posizione simile ai lepenisti francesi, quindi con una buona massa di voti ma senza esercitare alcun ruolo, oppure se portare le proprie idee e i propri valori, ...

MotoGP - GP Malesia 2019 : Andrea Dovizioso - un terzo posto che non può bastare. Ducati ancora lontanissima da Yamaha e Honda : Il Gran Premio di Malesia 2019 della MotoGP riporta parzialmente il sorriso a Ducati ed Andrea Dovizioso. Il romagnolo ha saputo conquistare un terzo posto brillante, dopo essere scattato dalla decima casella della griglia, ma un risultato simile, per quanto positivo, non può certo far stappare lo champagne al pilota nativo di Forlimpopoli. Per quale motivo? La speranza di tutto il team di Borgo Panigale era di arrivare a questo punto della ...

Assou-Ekotto - da calciatore a pornostar! Un ex collaboratore del Tottenham svela : “mi disse che per il suo primo film…” : Assou-Ekotto e il desiderio di diventare una star del porno: il retroscena contenuto nella biografia di un ex collaboratore del Tottenham Terminata la carriera sul campo, diversi calciatori provano a riciclarsi in altre professioni: c’è chi diventa allenatore, chi opinionista, chi si dedica al mondo degli affari e chi a quello del… porno! Benoit Assou-Ekotto, ex difensore camerunese del Tottenham, non ha mai nascosto la volontà ...

Omicidio Sacchi - parla la mamma che ha fatto arrestare il figlio : 'E' giusto che paghi' : "Denunciare mio figlio forse era l'unico modo per dargli una speranza di riscatto": parole come pietre quelle pronunciate da Giovanna Proietti, la 'madre coraggio' che ha denunciato suo figlio, il 21enne Valerio Del Grosso, facendolo arrestare con l'amico Paolo Pirino. Del Grosso è accusato di aver ucciso, con un colpo d'arma da fuoco, il personal trainer 24enne Luca Sacchi la sera di mercoledì 23 ottobre davanti a un pub del quartiere Appio ...

Donald Trump - la conversazione con Farage : “Anche l’Italia starebbe meglio senza l’Ue” : “Anche altri Paesi, l’Italia e altri, starebbero molto meglio senza l’Ue, francamente. Ma se vogliono l’unione, bene”. L’intervento improvviso di Donald Trump negli affari della politica italiana arriva in una conversazione avuta giovedì sera con Nigel Farage durante il programma radiofonico condotto dal leader del Brexit Party britannico su Lbc. Il presidente Usa, che ha deplorato che Londra sia ancora “trattenuta ...

star Wars : Battlefront - nonostante le polemiche sulle loot box - ha avuto comunque successo : La serie Star Wars: Battlefront di Electronic Arts ha avuto un enorme successo commerciale, nonostante tutto il clamore causato dalle loot box e le microtransazioni. L'editore ha infatti confermato nel suo ultimo rapporto che Star Wars: Battlefront del 2015 ed il sequel Battlefront II del 2017 hanno venduto complessivamente 33 milioni di unità.Non sono stati forniti dettagli sul modo in cui i numeri delle vendite sono suddivisi per titolo. ...

Il papà di Thanos Jim starlin sulle critiche ai film Marvel : “Ognuno pensi ciò che vuole” : Lui è il papà di Thanos, uno di quei personaggi che in molti avranno imparato a conoscere al cinema nella decennale saga del Marvel Cinematic Universe conclusasi nel 2019 con Avengers: Endgame. Ebbene, prima di approdare sul grande schermo, il titano pazzo era nato in un albo di Iron Man nel 1973, che ha segnato la carriera del suo sceneggiatore, Jim Starlin, il quale si è portato dietro il personaggio per anni, fino all’ideazione della ...