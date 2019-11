Alberto Antonello si risveglia per pochi minuti dal coma e grida il nome di Giulia | ora

Fonte : meteoweb.eu

(Di martedì 5 novembre 2019)sta meglio. E’ quanto fa sapere il padre, Franco, che nei giorni scorsi aveva espresso apprensione per le condizioni del figlio, indopo l’incidente in cui la fidanzataZandarin, 18enne, aveva perso la vita.è statoto dalieri pomeriggio e il suo primo pensiero è stato per la ragazza. Ha chiesto di lei, urlando il suo. Nessuno, ancora, ha avuto il coraggio necessario per dirgli che è morta, dopo l’impatto dovuto ad un suo colpo di sonno. Il dolore sta affliggendo in questo momento due famiglia e un’intera comunità., 19 anni, era alla guidava della Mercedes che venerdì scorso è uscita di strada lungo la Treviso Mare a Musile di Piave. Aveva fumato una canna, gli avevano persino ritirato la patente qualche ora prima, ma gli era stato concesso un permesso temporaneo per ritornare a casa. Dopo giorni ...

