Venezia : Chioggia - tentano di dar fuoco a capelli clochard - identificati tre ragazzi : Venezia , 4 nov. (Adnkronos) – I carabinieri della Compagnia di Chioggia (Ve) hanno identificato i tre ragazzi che in un video sui social tentano , senza riuscirci, di dar fuoco ai capelli di un uomo senza fissa dimora. Nel video, si vedono due ragazzi che tentano di appiccare il fuoco ai capelli dell’uomo, mentre un terzo riprende la scena col telefonino da diffondere appunto su Internet. I carabinieri, dopo aver identificato i ...

Terremoto a Chioggia di 3.3 - paura a Venezia tra cittadini e turisti. L'Ingv : «Sciame in corso» : Terremoto , paura 28 minuti dopo mezzogiorno nella laguna veneta. Una scossa di magnitudo 3.3 è stata registrata dall'istituto nazionale di vulcanologia nel mare Adriatico a pochi...

Venezia : a Chioggia Carabinieri sequestrano oltre mille kg di vongole : Venezia , 8 ott. (AdnKronos) - L’equipaggio della Motovedetta della Compagnia Carabinieri di Chioggia Sottomarina, nelle scorse settimane, ha eseguito in mare e nella città lagunare una serie di servizi finalizzati al contrasto alle violazioni in materia di pesca e commercializzazione di prodotti itt

Venezia : a Chioggia Carabinieri sequestrano oltre mille kg di vongole : Venezia, 8 ott. (AdnKronos) – L’equipaggio della Motovedetta della Compagnia Carabinieri di Chioggia Sottomarina, nelle scorse settimane, ha eseguito in mare e nella città lagunare una serie di servizi finalizzati al contrasto alle violazioni in materia di pesca e commercializzazione di prodotti ittici e alimentari.In particolare, un pescatore chioggiotto è stato sanzionato amministrativamente per la cifra complessiva di 3.000 ...