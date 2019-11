Spal-Sampdoria streaming | dove guardare la diretta della partita su Sky

Spal-Sampdoria - le formazioni ufficiali : Semplici lancia Moncini - fuori Quagliarella : Spal-Sampdoria, le formazioni ufficiali – Si chiude l’undicesima giornata di Serie A. Al “Paolo Mazza” scendono in campo Spal e Sampdoria in quello che si preannuncia uno scontro salvezza importantissimo. I padroni di casa sono reduci dalla sconfitta di misura contro il Milan e si trovano a 7 punti. La Sampdoria è relegata all’ultimo posto in classifica con 5 punti e tenta il sorpasso. Sono ufficiali le ...

Spal-Sampdoria - le probabili formazioni : dubbi a centrocampo per Semplici - Quagliarella rischia : Spal-Sampdoria, le probabili formazioni – Posticipo del lunedì dell’11^ giornata di Serie A è il match tra Spal e Sampdoria. Monday night allo stadio Paolo Mazza, scontro diretto tra due compagini che non hanno iniziato alla grande questo torneo. Le scelte. Conferma del modulo per Semplici, solito 3-5-2. dubbi in ogni reparto con Missiroli che rischia di rimaner fuori a centrocampo a discapito di Valdifiori. Davanti favorito ...

Spal-Sampdoria probabili formazioni : c’è Floccari - Rigori dal 1' : SPAL Sampdoria probabili formazioni- 11^ giornata che si prepara a chiudere i battenti con il posticipo tra SPAL-Sampdoria. Padroni di casa chiamati alla prova del nove per cercare mettere da parte le ultime difficoltà dell’ultimo periodo. Semplici si affiderà al solito 3-5-2, con Tomovic in campo ancora dal primo minuto. A centrocampo spazio per Murgia, […] L'articolo SPAL-Sampdoria probabili formazioni: c’è Floccari, Rigori ...

Juventus-Spal e Sampdoria-Inter - le pagelle dei principali quotidiani italiani : Nella giornata di ieri sono andati in scena tre interessanti anticipi validi per la 6^ giornata del campionato di Serie A che hanno dato importanti indicazioni sul proseguo della stagione. Nella prima gara successo per 2-0 della Juventus contro la Spal, le reti dei bianconeri sono state realizzate da Pjanic e Cristiano Ronaldo, i bianconeri arrivano al meglio alla sfida della prossima settimana contro l’Inter. I nerazzurri hanno ...

Le ultime dai campi - Allan e Younes in gruppo : cambi per Cagliari e Sampdoria - occhio alla sorpresa della Spal : NAPOLI – Facce sorridenti questa mattina a Castelvolturno. Ancelotti ha riunito tutti a Castelvolturno per preparare subito la sfida di mercoledì al San Paolo con il Cagliari. Come da programma la rosa si è divisa in due gruppi. Coloro che hanno giocato dall’inizio contro il Lecce hanno svolto lavoro di scarico. Gli altri uomini della rosa, sul campo 3, sono stati impegnati in una seduta tecnico tattica e di seguito hanno ...