Per la destra Balotelli è l' ultimo dei problemi

"La polemica continua fa il gioco della destra". SPeranza replica a Renzi : “Rimettere in discussione Conte ora sarebbe un errore clamoroso, senza senso. La cosa più folle e più sbagliata oggi è parlare di noi e non delle cose da fare nel Paese”. Lo dice Roberto Speranza, ministro della Salute e capo delegazione di Leu, in un’intervista al ‘Corriere della sera’. “L’ultima cosa che dobbiamo fare ora è inseguirci con discussioni da fantapolitica”, ...

Franco Bechis : "Perché la mozione di Liliana Segre è una trappola politica Per il centrodestra" : Parla di "malafede" e di "ideologia politica" Franco Bechis in riferimento al linciaggio collettivo subìto dal centrodestra per essersi astenuto in aula al Senato sulla mozione di Liliana Segre per istituire una commissione straordinaria per il contrasto dei fenomeni di intolleranza, razzismo, antis

Sondaggi politici elettorali Emilia Romagna : Per Affari Italiani centrodestra avanti : Archiviate le elezioni regionali in Umbria, presto arriverà il momento di quelle in Emilia Romagna. La data da cerchiare in rosso è quella del 26 gennaio 2020. Si tratterà di un passaggio cruciale per la politica italiana, considerando che si tratterà di verificare se davvero sono reali gli attuali scenari che mettono quantomeno in discussione la leadership del centrosinistra in una Regione storicamente rossa, come del resto lo era l'Umbria. Una ...

In Thailandia c’è un campo di addestramento Per aumentare la fedeltà alla monarchia : Esiste dal 2018 ed è frequentato da dipendenti pubblici, poliziotti e insegnanti che ci rimangono fino a sei settimane

La destra non vuole il codice identificativo Per agenti. Pini (PD) : “Oscurantisti dal G8 di Genova” : "Faremo le barricate contro la proposta della deputata dem Giuditta Pini di schedare le nostre Forze Ordine": con queste parole Francesco Paolo Sisto di Forza Italia attacca il provvedimento che vuole introdurre un codice identificativo per i poliziotti in servizio durante le manifestazioni. Contattata da Fanpage.it, Pini ha spiegato il suo disegno di legge, sottolineando che il suo scopo è la tanto la tutela dei manifestanti quanto quella degli ...

Commissione Segre contro antisemitismo - Vaticano : “Preoccupati Per l’astensione del centrodestra”. Anpi : “Legittimano il razzismo” : La decisione del centrodestra di astenersi sulla Commissione contro odio, razzismo e antisemitismo “preoccupa” il Vaticano, ma anche la comunità ebraica di Roma e l’Anpi. Proprio l’associazione nazionale partigiani “condanna l’atteggiamento” che definisce “grave” e “fortemente irresponsabile” in quanto “interpretabile come atto di legittimazione dei fenomeni che la ...

La destra che non vota Per la Commissione Segre si mostra Per quel che è : anti-italiana : Prima facevano solo tenerezza. Adesso invece fanno ridere quelli che sperano in una normalizzazione della bestia salviniana, quelli che ancora oggi tifano per un centrodestra europeo, liberale, laico, moderato da costruire insieme a estremisti a tutto tondo come Matteo Salvini e Giorgia Meloni. Se continuano così, non faranno più ridere, faranno solo rabbia, una fottutissima rabbia capace di far ribellare chi ancora spera che un’altra ...

Insieme - caro Nicola - Per combattere la destra : La mattinata di oggi è iniziata piuttosto presto, soltanto con qualche ora di sonno: zaino in spalla e di corsa alla stazione di Firenze, per tornare sul territorio e riprendere più carichi di prima l’università e l’attività politica. Perché tutto questo?Ieri sera, Insieme a ragazze e ragazzi provenienti da varie parti di Italia, ero a Poggibonsi nel cuore della Toscana. In cui, di fronte a una sala ...

"Pericolosa l'astensione del centrodestra" : Vaticano e Comunità ebraica sulla Commissione Segre : Soddisfazione per l’istituzione della “Commissione Segre e amarezza per l’astensione del centrodestra. Sono due stati d’animo diffusi all’indomani del voto con il quale il Senato ha dato il via libera alla nascita della Commissione straordinaria per combattere razzismo, antisemitismo e ogni forma di istigazione all’odio.Per la presidente della Comunità ebraica di Roma, è “un momento ...

Commissione anti-razzismo - centrodestra non vota : momento cupo Per la politica italiana : Ieri, mercoledì 30 ottobre, si è votato in Senato una proposta di legge per l'istituzione di una Commissione straordinaria per il contrasto dei fenomeni di intolleranza, razzismo, antisemitismo e istigazione all'odio, dei valori che dovrebbero essere patrimonio di tutta l'umanità e per questo ci si aspettava un voto unanime di tutta l'aula. Tuttavia, ciò non è avvenuto: i partiti del centrodestra (la Lega di Matteo Salvini, Forza Italia di ...

Il Senato dice sì alla commissione Segre - ????polemiche Per l’astensione del centrodestra : Approvata la mozione della senatrice a vita con 151 voti a favore. Dovrà monitorare sull’antisemitismo e l’odio razziale diffusi nel Paese

Il centrodestra si astiene in Senato sulla mozione Per la commissione contro l'antisemitismo : “Con questi presupposti, e non per togliere nulla alla senatrice Segre a cui va la mia vicinanza, ma a queste condizioni la Lega si asterrà dal votare questa mozione”. Con queste parola la senatrice leghista Stefania Pucciarelli ha annunciato il voto sulla mozione Segre per una commissione straordinaria contro odio, razzismo e antisemitismo, all’esame di Palazzo Madama. Anche Forza Italia, con le parole di Lucio ...

Il centrodestra accelera nella ricerca del candidato sindaco Per Roma : Galvanizzato dalla vittoria larga ottenuta alle elezioni in Umbria, con un'onda lunga che potrebbe proseguire anche nei prossime regionali in Emilia Romagna e Calabria, il centrodestra Romano inizia a ragionare anche sull'appuntamento con le urne del 2021 in Campidoglio. Sta circolando tra i dirigenti locali di Lega, FdI e Forza Italia anche l'ipotesi di primarie per individuare il candidato sindaco della coalizione, magari come strumento utile ...