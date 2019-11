“Molte donne non sanno di essere affette da endometriosi” | sintomi e disturbi trascurati

Fonte : meteoweb.eu

(Di lunedì 4 novembre 2019) L’Istituto Clinico Città di Brescia offre a tutte le, con un’età superiore ai 18 anni, una grande opportunità: una mattinata d’informazione e di screening gratuiti dedicata all’endometriosi, ai suoie alle sue implicazioni sullo stato di salute generale, realizzata in collaborazione con ÆNDO (Associazione Italiana Dolore Pelvico ed Endometriosi). A disposizione delle pazienti l’équipe di ginecologi specializzati degli ospedali Città di Brescia e S. Anna, con i quali sarà possibile effettuare una visita ginecologica con controllo ecografico. L’invito è rivolto anche a coloro che hanno già ricevuto una diagnosi di endometriosi, poiché potranno dare il proprio personale contributo alla ricerca partecipando volontariamente alla raccolta dei campioni – un semplice prelievo di sangue a cura dei medici dell’IRCCS Ospedale San Raffaele – per il progetto di ricerca “Studio della ...

